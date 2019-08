Sandberg-perle da FKH snudde til seier mot VIF: – Sesongens sleivspark

VALLE (VG) (Vålerenga - FK Haugesund 1–2) Niklas Sandbergs (24) perlescoring startet snuoperasjonen for gjestene på Intility Arena. Hjemmefansen endte med å pipe ut eget lag.

– Det føles godt. Det er ikke ofte du klarer å snu kamper i Eliteserien. Det er en god prestasjon. Når det er sagt var vi ikke så stresset, for det er ikke alltid gunstig å få målet tidlig. Vi spiser oss sakte men sikkert inn i det, sier Jostein Grindhaug, FKH-trener, til VG.

Herolind Shala ga Vålerenga en drømmestart før halvannet minutt var spilt på kunstgresset i Oslo, men etter sidebyttet våknet Haugesund.

En perle fra Niklas Sandberg i det 48. minutt og en råsterk prestasjon av Kristoffer Velde like etter en times spill sørget for at vestlendingene kunne ta med seg tre poeng hjem til Haugesund.

– Sesongens sleivspark. Et mislykket innlegg som går inn, men det var dagen for det, mener Grindhaug om Sandbergs mål.

– Han liker å tulle litt, men mål er mål. Så det var deilig å se den gå inn. Bra treff. Er det er signaturmål jeg har, er det å legge den i lengste, svarer Sandberg.

Vålerenga gikk på sin fjerde strake kamp uten seier i Eliteserien. Det likte Klanen dårlig. Det hørte man tydelig da sluttsignalet gikk.

VIF-trener Ronny Deila sier til VG at kampen var «årsverste» for Vålerenga og får støtte av målscorer Shala.

– Vi er utrolig skuffet for hvordan vi opptrer i dag foran våre egne supporteren. Det er rett og slett flaut, sier Shala til VG.

Drømmestart

Det så ut til å bli en strålende kveld for hjemmesupporterne før to minutter var spilt.

Matthías Vilhjálmsson fikk plutselig ballen helt alene ute til høyre. Islendingen dro seg inn i banen og siktet på Mayron George, men bommet – da dukket Herolind Shala opp like bak og bredsidet inn 1–0 for Vålerenga.

Etter en pangstart på oppgjøret, var den første omgangen svært sjansefattig før det nærmet seg pause.

Mayron George fikk testet Helge Sandvik i FKH-buret med en kanonskudd fra 20 meters hold. I motsatt ende gjorde Kristoffer Velde det samme med VIF-keeper Kristoffer Klaesson.

Den største muligheten kom i omgangens siste minutt. Et skummelt innlegg fra Mikkel Desler snek seg mellom VIF-forsvaret og keeper Klaesson. Like bak stormet Ibrahima Koné frem, men spissen fikk ikke foten på ballen.

– Rødt kort

Det var kanskje et tegn på hva som skulle komme.

Før tre minutter var spilt i den andre omgangen viste Niklas Sandberg seg virkelig frem.

Høyrekanten vippet ballen over en utrusende Sam Adekugbe før han lobbet ballen i lengste hjørne bak Klaesson – en av denne sesongens flotteste scoringer.

Kvarteret senere var 0–1 snudd til 2–1 for gjestene. Kristoffer Velde fant Ibrahima Koné. Spissen flikket ballen tilbake til Velde, som tråklet seg gjennom VIF-forsvaret og satte inn vinnermålet.

Sandberg ble taklet knallhardt av Ivan Näsberg mot slutten av oppgjøret. Näsberg slapp med gult kort.

– Det er rødt. Den er stygg. Fælt, sa Bernt Hulsker i FotballDirekte-studio og fikk støtte av Kjetil Rekdal.

– Det er så rødt kort det går an, sa Rekdal.

– I reprise synes jeg den er voldsom. Det er på grensa til direkte rødt, sier Grindhaug som legger til at det går bra med Sandberg.

– Han har en tendens til å overspille litt. Det var rett mann som ble spent ned. Han må bli mann, og det er han på vei til å bli, sier Grindhaug.

Sandberg, som mener det var klart rødt kort, innrømmet etterpå til VG at han overspilte litt.

Publisert: 18.08.19 kl. 19:53 Oppdatert: 18.08.19 kl. 20:47

