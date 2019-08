Lewandowski-dobbel mot Jarstein - nå får han ny lekekamerat

(Bayern München-Hertha Berlin 2–2) Robert Lewandowski (30) hadde hovedrollen da de regjerende mesterne serieåpnet mot Hertha Berlin - og nå får storscoreren en ny lekekamerat.

Mindre enn 10 minutter siden

I dag kommer nemlig Barcelona-spiss Philippe Coutinho til München for en medisinsk sjekk. Barcelona og Bayern München er enige om en leieavtale. Samtidig som Lewandowski & co startet jakten på sitt åttende strake seriemesterskap, bekreftet Barcelona-direktør Guillermo Amor at det er bare detaljer som gjenstår.

I seriepremieren mot Hertha Berlin fredag kveld klarte Robert Lewandowski seg godt på egenhånd på Allianz Arena. I 24. minutt skled han inn 1–0 etter å ha blitt spilt fri av Serge Gnabry.

Så kom det to kjappe Hertha Berlin-mål etter at et skudd fra Dodi Lukebakio skiftet retning i en spiller før Marko Grujic elegant rundet keeper Manuel Neuer og satte inn 2–1-målet.

VAR-straffe

Det var ikke like gjennomtenkt det serberen foretok seg rett før timen var spilt. Helt unødvendig rev han ned Lewandowski innenfor 16-meteren. Dommeren tok en VAR-titt og dømte straffe. Det var en enkelt avgjørelse.

Robert Lewandowski sendte Rune Almenning Jarstein til høyre og satte ballen enkelt til venstre.

Landslagskeeperen som nå er i gang etter å ha operert kneet, var ikke heldig med alt han foretok seg i 1. omgang, men han spilte seg opp og hadde et par gode redninger da det stormet mot Hertha Berlin-målet.

Presset fortsatte, men Hertha Berlin holdt unna og fikk med seg ett poeng selv om det var kaotisk til tider foran Jarstein.

– En ren bonus for Hertha Berlin dette. De var heldige, fastslår Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft. I studio skrøt både han og makker Rune Bratseth av flere av redningene til landslagskeeper Jarstein.

PS! Per Ciljan Skjelbreid kom inn i det 78. minutt for Hertha Berlin.

Publisert: 16.08.19 kl. 22:27