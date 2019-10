HEVDER DE SKULLE VRAKES: Trener Leif Gunnar Smerud sier han uansett ikke hadde tatt med trioen som nå har meldt seg utilgjengelig for U21-landslaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

NFF sier U21-trioen skulle vrakes - fikk likevel epost om at de var «veldig aktuelle»

Norges Fotballforbund sier det var bestemt at Rafik Zekhnini (21), Dennis Tørseth Johnsen (21) og Tobias Heintz (21) skulle vrakes fra U21-landslaget allerede 18. oktober. Seks dager senere fikk trioen beskjed fra NFF om at de var «veldig aktuelle» for neste tropp.

VG har sett dokumentasjon på at alle de tre spillerne 24. oktober mottok en e-post fra administrativ koordinator i Norges Fotballforbund, det som på fotballspråket kalles en «call-up». Den går ut til aktuelle spillere og klubbene deres.

Det er ikke et endelig uttak, men mer et slags forvarsel på at man befinner seg i en slags «bruttotropp». Hensikten er å avklare eventuelle forfall og forberede både spilleren og klubben på at man kan bli tatt ut, og den oppgir også informasjon om motstandere og bosteder på den kommende samlingen.

Det var på denne såkalte «call-up’en» at de tre spillerne responderte til Norges Fotballforbund med budskapet om at de gjorde seg utilgjengelige for landslagsspill med Smerud som sjef.

HAR «SAGT OPP» PÅ U21: Dennis Tørset Johnsen (til venstre), Tobias Heintz og Rafik Zekhnini. Foto: NTB Scanpix/Getty Images

Men ifølge elitedirektør Lise Klaveness kunne de spart seg tastetrykkene. For da hadde U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud bestemt seg for å utelate trioen, hevder NFF.

– Allerede 18. oktober fikk jeg melding om at spillerne ikke kom til å være aktuelle for å bli tatt ut i kommende U21-tropp, og vår plan var å informere spillerne i tid før uttaket om dette, skrev Klaveness i en e-post til VG tirsdag.

Likevel fikk altså de tre spillerne beskjed om at de var aktuelle for kommende samling mot Kypros (borte) og Portugal (hjemme) i EM-kvalifiseringen, i en e-post 24. oktober.

VG har vært i kontakt Dennis Tørset Johnsen tirsdag kveld. Han kaller det «en forsvarsmekanisme» fra NFF. Zekhnini sliter med å tro på forklaringen:

– Tingen er at de skal forsvare seg selv. Hvorfor ikke bare stå på sitt? Vi står for det vi sier. De er såpass voksne folk at de burde stå på sitt, melder den Fiorentina-eide Twente-proffen til VG.

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud utdyper hvorfor spillerne fikk uttaksmeldingen 24. oktober.

– Vi ønsket mest mulig ro rundt selve uttaket og bedre tid til å ha direkte kommunikasjon med spillerne, så vi besluttet at administrerende koordinator skulle følge vanlig prosedyre og sende «call-up» til de samme spillerne som sist. Planen var så å kontakte de aktuelle spillerne og informere om beslutningen, sier Smerud til VG.

– Så det var en bevisst strategi? Ser det rart ut at spillernes «oppsigelse» kom dere i forkjøpet?

– Ja, det var bevisst – for å ha ro inn mot uttaket. Det hadde blitt uro om de ikke hadde fått «call-up». All korrespondanse (internt i NFF) vil vise at spillerne ikke var aktuelle for uttaket, svarer Smerud.

– Hvorfor har eksempelvis Tobias Heintz startet alle U21-kampene i høst hvis han i samme tidsrom har vært en utfordring for dere?

– Han har vært sportslig kvalifisert, men så har det vært en prosess parallelt som har innebåret utfordringer, og nå har vi kommet til et punkt hvor det ikke lenger er aktuelt å ta ham ut i landslagstroppen, sier U21-landslagssjefen.

Klar for å møte NFF

Elitedirektør Lise Klaveness skrev for øvrig i sitt tilsvar til VG at hun ønsket dialog med spillerne, slik at de eventuelt kan bli aktuelle for landslagene i fremtiden.

– Jeg har ikke fått noe beskjed om når jeg skal møte dem, men om jeg får det, er jeg villig til å sette meg ned med dem og snakke om dette. Å spille på landslaget betyr mye. Det er virkelig noe jeg ønsker, opplyser Rafik Zekhnini.

Men de tre spillerne har altså vært klokkeklare på at de ikke kommer tilbake på U21-landslaget så lenge Smerud er trener.

– Folk tror kanskje vi ikke er «takknemlige» for å ha flagget på brystet. Tvert imot, ingenting hadde frydet meg mer enn å spille på et norsk landslag som spiller attraktiv angrepsfotball og som kan hevde seg mot store nasjoner, understreker Dennis Tørset Johnsen – som markerte seg med både scoring og målgivende for PEC Zwolle i den nederlandske cupen tirsdag kveld.

