Sørloth-dobbel da Norge lekte med Færøyene: – Tilnærmet perfekt

ULLEVAAL (VG) (Norge-Færøyene 4–0) Norge hadde ingen problem med å feie Færøyene av banen i EM-kvalikoppgjøret på Ullevaal.

Rosenborg-veteran Tore Reginiussen (33), Aalborgs Iver Fossum (23) og tomålsscorer Alexander Sørloth (23) brukte henholdsvis hode, hæl, vrist og innsiden av venstrefoten til å leke inn Norges mål i 4-0-seieren på et novemberhustrig Ullevaal.

– Dette var en tilnærmet perfekt prestasjon av det norske laget. Jeg er imponert over det vi har fått servert her, sier TV 2-ekspert og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland.

Bedrer statistikken

Det hyggelige resultatet pynter litt på statistikken til landslagssjef Lars Lagerbäck, men betyr trolig ellers fint lite, selv om det fortsatt er teoretisk mulig at Norge går til EM gjennom kvaliken.

Norges vei til sommerens EM går nok gjennom Nations League, der den første av to finaler spilles på Ullevaal 26. mars. Motstander er sannsynligvis Serbia.

– Det var kjempedeilig. Vi var nødt til å score tidlig, og det gjorde vi. Da åpnet det seg litt mer, selv om de kom hit bare for å ødelegge. De har nesten ikke en mulighet. Det er en profesjonelt gjennomført kamp av oss, sier Sørloth til TV 2.

– Selvtillit er en viktig faktor. Når man føler seg trygg i rollen sin, scorer man mål, sier trønderen.

Haaland mistet kampen

Etter at scoringsfenomenet Erling Braut Haaland måtte hinke av banen allerede før kampstart, og blussfolket hadde demonstrert ferdig mot NFF, brukte Norge bare fire minutter på å starte scoringsshowet.

Reginiussens hodestøt og Fossums vakre hælflikk avgjorde i praksis oppgjøret i løpet av åtte minutter. Trabzonspor-spiss Alexander Sørloth, som erstattet Haaland, hamret inn 3-0 og 4-0, den siste scoringen et skikkelig kremmerhus etter et nydelig Joshua King-overhopp og generelt et vakkert angrepsspill.

– Norge er klart bedre enn oss, men jeg synes vi er i julegavehumør. Vi gir bort de tre første målene, sier Færøyene-sjef Lars Olsen.

