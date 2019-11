Sørloth-dobbel da Norge lekte med Færøyene: – Et fysisk monster

ULLEVAAL (VG) (Norge-Færøyene 4–0) Da 194 centimer lange og 90 kilo tunge Erling Braut Haaland forsvant ut av laget under oppvarmingen, tittet Lars Lagerbäck mot sin andre tungvekterspiss. Alexander Sørloth (24) slo knockout på Færøyene.

193 centimeter og 90 kilo trønder holdt i massevis for å erstatte Champions League-toppscoreren – og reserveløsningens to mål med høyrevrist og venstrefot sikret en «helproff» 4–0-seier på et novemberhustrig Ullevaal.

– Det er det jeg vet Sørloth har inne. Han kommer inn og er et fysisk monster. Er både oppspillspunkt og kan score. Det er to mål som er veldig bra satt. Akkurat som han gjør jevnlig i den tyrkiske ligaen, oppsummerer Sander Berge overfor VG etter Lars Lagerbäcks 14. strake landskamp på Ullevaal uten tap.

Drøyt fire måneder før Serbia (mest sannsynlig) er motstander i Nations League-semifinalen på samme bane, hadde Rosenborg-veteran Tore Reginiussen (33) og Martin Ødegaard-erstatter Iver Fossum (23) brukt henholdsvis hode og hæl for å sende Lars Lagerbäcks mannskap foran med to mål etter åtte minutters spill.

– Vi visste hva vi skulle gjøre. Alle spillerne er forberedte på å komme inn, også under oppvarming. Alle 20 utespillerne er påskrudd fra start, garanterer Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen rundt Braut-dramatikken med omtrent en halvtime til avspark.

– Det var nok, det. Jeg fikk beskjed ganske tidlig i oppvarmingen fordi jeg så han begynne å halte litt, sier Alexander Sørloth – med scoring i andre landskamp på rad og hans totalt femte mål på 21 kamper.

– Uansett hva som skjer med Erling Braut Haalands skade – er det mulig å sette ut en spiss som scorer to i neste kamp?

– Det skal Lars få lov å svare på, smiler Sørloth diplomatisk.

Bedrer statistikken

– «Alex» er veldig lik Erling som spiller. For oss forandret det egentlig ingenting, mener Ole Selnæs.

Kina-proffen har gjort den uvante venstreflanken til sin posisjon på en helt spesiell måte. Med to målgivende, selv om han må dele den siste (4–0) med Joshua King for hans geniale overhopp, var Selnæs meget involvert i Norges offensive spill mot et lavtliggende Færøyene i 5–4–1.

– Norge er klart bedre enn oss, men jeg synes vi er i julegavehumør. Vi gir bort de tre første målene, sier Færøyene-sjef Lars Olsen.

Med unntak av 8–0 mot fotballdvergen San Marino høsten 2017, har Lagerbäcks Norge aldri vunnet med større sifre, og selv om statistikken forblir pen for svensken, betyr resultatet trolig fint lite ellers.

Selv om det fortsatt er teoretisk mulig at Norge går til EM gjennom kvaliken, går Norges sannsynlige sluttspillmulighet gjennom Nations League, der den første av to finaler spilles på Ullevaal 26. mars. Trolig mot Serbia.

Dit bør Norge komme med en voldsomt selvtillit med ni seirer og fem uavgjorte på de 14 hjemmekampene under Lars Lagerbäck.

– Vi har gjort Ullevaal til et fort, og vi skal prøve å fortsette å ha det sånn, mener Sørloth.

Haaland mistet kampen

