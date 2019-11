Haaland hylles av Liverpool-stjerner: – Alle har lagt merke til ham

LIVERPOOL (VG) Selv spillerne som vant Champions League forrige sesong, har fått med seg overgangsryktene som svirrer rundt Erling Braut Haaland (19).

Liverpool-spillerne har fått oppleve høstens store spiss-sensasjon i Fotball-Europa på nært hold, ettersom de spiller i samme Champions League-gruppe som nordmannen, og at han scoret et av sine syv mål i turneringen på Anfield i begynnelsen av oktober.

Den rekordknusende Champions League-toppscoreren har blitt et hett navn på ryktebørsen blant de største klubbene på kontinentet. Den vanligvis pålitelige avisen The Guardian hevdet nylig at Juventus og Manchester United er blant 20 toppklubber som følger ungguttens situasjon tett i forkant av overgangsvinduet i januar.

– Han viste stor tilstedeværelse mot oss og scoret et mål. Han har vært en fantastisk spiller og en åpenbaring. Jeg hører at det er mange store klubber ute etter ham. Han har åpenbart gjort noe riktig. Han kan score mål på mange forskjellige måter. Vi får se hvor han drar, sier Liverpools venstreback Andy Robertson til VG.

– Liverpool?

– Det er opp til folk langt over mitt hode, men han er en god, ung spiller som bare kommer til å bli bedre. Jeg er sikker på at han kommer til å få en stor overgang til en stor klubb ganske raskt, og da vil vi få se mye mer av ham, sier Liverpool-stjernen om Haaland, som scoret dette hat tricket for Salzburg i helgen:

Midtbanespilleren Alex Oxlade-Chamberlain fikk seg et lite sjokk da han møtte Haaland i levende live for første gang.

– Han er svær, eller hva?! Jeg kunne ikke tro hvor høy han var. Han er gigantisk, utroper den tidligere Arsenal-spilleren, som selv har notert seg for tre scoringer i Champions League denne høsten.

– Hvor mange mål har han nå? Syv? Det er selvfølgelig veldig, veldig imponerende. Jeg tror jeg har scoret ni mål i hele Champions League-karrieren min, så godt gjort, Erling! Det du gjør, er ikke lett, sier Oxlade-Chamberlain og fortsetter:

– Alle har lagt merke til ham og det han har prestert denne sesongen. Han spiller på et spennende lag som vi må spille bedre mot enn i den første kampen. Erling kom inn fra benken på Anfield og scoret vel et av sine enkleste mål den dagen, men han er en veldig talentfull spiller, en målscorer. Han er en pest og en plage på topp med tanke på hvor stor han er, men han er god med ballen også. Han gjør det veldig bra i en veldig ung alder. Det er imponerende, og folk bør notere seg navnet hans og gi ham mye ære for det. Jeg ønsker ham det beste, men håper han har en litt dårlig kamp mot oss når vi skal møte ham.

Haaland får en ny mulighet til å imponere Liverpool når de gjester Salzburg i gruppespillets siste kamp den 10. desember.

Jürgen Klopp var også full av lovord om det tidligere Molde-talentet da han fikk spørsmål om ham i forkant av oppgjøret på Anfield i oktober.

– Han er en vidunderlig spiller. Han er ung og spiller med stor selvtillit. Han ser ut til å ha en klar tanke på banen. Han er på det perfekte stedet for øyeblikket, og klar for å forberede seg til sine neste utfordringer i livet, sa managerstjernen på en pressekonferanse.

Midtstopper Virgil van Dijk var ikke like interessert i å snakke om Haaland:

