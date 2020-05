Kommentar

Premier League på vei tilbake: Den skjøre starten

Av Leif Welhaven

MOT GULLET? Jürgen Klopp, Virgil van Dijk og Liverpool ser ut til å få muligheten til å hente hjem det første ligagullet på 30 år. Foto: TIM KEETON / EPA

Britene har de verste coronatallene i Europa, og sliter med å få viruset under kontroll. Da er det et element av gambling å slippe en storindustri som Premier League løs.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det har ligget i kortene at en milliardbutikk ville finne en vei til mål, og nå kan fans av engelsk fotball glede seg over at det etter all sannsynlighet er spill like om hjørnet.

Det er ikke minst godt nytt for ekstremt gullsultne Liverpool-fans. Riktignok vil de ikke få glede seg over gruppeklemming som på dette bildet, men det er nok noe tilhengere av de røde lever godt med. For et «poeng per kamp»-utregnet gull hadde selvsagt ikke smakt like godt som å få fullført sesongen. Nå er det i beste fall ikke lenge til 1990-spøkelset kan plasseres på loftet, og 2020 blir et forgylt, om enn annerledes år i Liverpools minnebok.

les også Tettey om Premier League-start: – Seriøst? Oi, oi, oi!

Siden det er så lenge siden sist, kan vi jo minne om hvordan det ligger an, og hvor nært det faktisk er før ikke engang teori kan frata Klopp & co. pokalen.

Etter 29 kamper gir rekken 27-1-1 en poengfangst på 82. Det er 25 flere enn det Manchester City har kapret, men kan reduseres med tre etter en hengekamp.

Selv med et gap på 22 poeng – og 27 poeng igjen å spille om når kamptallet er likt – trengs ingen doktorgrad i matematikk for å regne ut hvor nært det store øyeblikket kan være. To trepoengere er nok.

Men før Liverpool-fansen tar helt av, er det viktig å bevare et ørlite forbehold om at ting går som Premier League håper. Det forbeholdet heter fortsatt corona, og det er faktisk slett ikke skikkelig kontroll over viruset i øyriket.

les også Real Madrid slo Manchester United i verdikåring

Oppstart 17. juni er en tentativ dato, og det ligger en forutsetning i bunnen om at krav til helse og sikkerhet er ivaretatt. Samtidig ser vi at et britisk samfunn sakte åpnes på andre områder, og det vil følgelig være spennende dager og uker fremover hva gjelder coronasituasjonen.

Storbritannia har nå 268.619 smittede og 37.837 omkomne, og bare USA har verre tall enn britene. Dessuten er den aller siste utviklingen over antallet døde ikke hyggelig. Derfor er det fortsatt en X-faktor hvordan smittesituasjonen utvikler seg utover sommerukene, mens Premier League-stjernene forbereder seg på å seriespill igjen, der de 92 kampene skal tilbys til et bredt tv-publikum i hjemlandet.

les også Fra van Dijk-tunnel til brødreduell: – Angrer ikke på at jeg dro

Så langt har erfaringene fra Tyskland i all hovedsak vært positive etter oppstarten, og rent sportslig viste for eksempel oppgjøret mellom Bayern München og Borussia Dortmund at det er mulig med en god underholdningsopplevelse også med tomme tribuner.

Men smittetallene er helt andre i godt organiserte Tyskland, og derfor oppleves det som betydelig skjørere at Premier League sparkes i gang igjen enn at Bundesliga gjorde det. Og dersom noe skulle gå galt, vil det være kort vei til kritikk for hvorfor britene ikke valgte den franske løsningen i stedet for den tyske.

les også Premier League-oppstarten: Egokamp om milliardene

Inntil videre handler vel alt dette litt om å ha flere tanker i hodet på likt, der man kan møte fotball med den smittesituasjonen med en viss uro, samtidig som det går an å glede seg vilt til å se kamper igjen.

For vi VIL jo at det skal avgjøres på banen, og da langt mer enn at Liverpool får sikre sitt velfortjente gull.

Det er superspennende å se hvordan Champions League-plassene blir plassert, og med norske øyne ikke minst om Ole Gunnar Solskjær kan avslutte sterkt, ikke minst om både Paul Pogba og Marcus Rashford vender tilbake.

Samtidig er det bare å stålsette seg for et bikkjeslagsmål i bunnen, der seks klubber kjemper om å unngå å bli blant de tre nederste.

I beste fall er vi ganske så mye klokere om ikke så lenge. Med mindre corona bestemmer seg for noen kinkige ekstraomganger, da ...

Publisert: 29.05.20 kl. 03:36

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om Coronaviruset Premier League

Fra andre aviser