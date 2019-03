Engelsk avis: Derfor nekter de å betale for den døde fotballstjernen

Cardiff nekter fortsatt å betale for Emiliano Sala, den argentinske fotballstjernen som døde i en flystyrt på vei til sin nye klubb. Premier League-klubben mener at kontrakten ble ugyldig da Sala døde, ifølge Telegraph.

Overgangssummen skulle være cirka 145 mill. kroner. Nantes har krevd å få disse pengene.

Etterspillet etter Salas døde fortsetter. Innen onsdag skal Cardiff sende sin versjon av saken til FIFA (Det internasjonale fotballforbundet).

Privatflyet som skulle frakte Sala fra Nantes til Wales, falt ned i den engelske kanalen. Dette skjedde den 21. januar. Likene til fotballspilleren og piloten ble etter hvert funnet.

En måned etter ulykken var Nantes klare på at de fortsatt forventet å få sin betaling. De truet med å gå til sak mot Premier League -klubben.

Telegraph skriver at Cardiff kommer til å stå på at overgangen ble ugyldig i forbindelse med Salas bortgang. Cardiff mener at Premier League ville ha nektet å godkjenne at spissen skulle få spille i ligaen på grunn av en regelstridig sign-on-bonus, fastslår Telegraph.

Argentineren skal ikke har rukket å skrive under en ny, gyldig kontrakt, skal være Cardiffs versjon, ifølge avisen.

– Det er en disputt om hvorvidt Sala rakk å skrive den nye kontrakten innen han døde, skriver Telegraph.

En annen fransk klubb, Bordeaux, skal ha en del av overgangssummen etter Sala var der mellom 2012 og 2015.

Sala hadde vært i Nantes og tatt farvel med sine tidligere lagkamerater, og flyet forsvant på vei til Cardiff.

24.03.19 22:27