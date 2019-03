JUBEL: Rune Jarstein feirer Ola Kamaras 3–3-scoring etter å ha bidratt til målet ved å vinne en duell i feltet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Jarstein forlot intervju etter å ha kommet med negativ Norge-dom: – Sorry

ULLEVAAL STADION (VG) Rune Almenning Jarstein (34) var lite fornøyd med Norges prestasjon mot Sverige. Etter kampen fikk han til slutt nok i intervjusonen.

Keeperen ble, for andre gang på bare tre døgn, kåret til Norges beste spiller på VG-børsen.

Jarstein reddet et straffespark, gjorde en mesterlig redning på en heading av Robin Quaison, og bidro sterk da han var med opp på corner og banet vei i feltet for Ola Kamaras utligning seks minutter på overtid.

Men i intervjusonen etter kampen var 34-åringen den desidert minst fornøyde norske spilleren. Etter å ha stilt opp i flere TV-intervjuer fikk Jarstein raskt nok foran journalistene fra et knippe norske nettaviser, inkludert VG.

Etter å ha fått to spørsmål om sin egen prestasjon mot Sverige blir Jarstein spurt om å oppsummere kampen. Da feller han en negativ dom over Norge:

– Jeg synes ikke vi gjør noen god kamp. Vi har 2–0 der og er litt heldige som har 2–0. Vi burde vært litt smartere i hvordan vi opptrådte utpå der. Vi slipper Sverige for lett inn i kampen. Vi må nok noen hakk opp hvis vi skal få til et mesterskap. Det er for åpent og vi har litt for mye uorden i laget vårt.

Så får han nok.

– Ja. Sånn. Nå er jeg så sliten. Sorry, sier en tydelig skuffet Jarstein og går slukøret inn i spillerbussen.

Tidligere hadde han uttrykt stor frustrasjon for at lagkameratene hans ikke klarte å hindre svenske Viktor Claesson i å score på returen da han selv reddet Andreas Granqvists straffespark på stillingen 2–0.

– Jeg var irritert. Det handler litt om å være forberedt og tenke på at hvis jeg redder, så skal ikke de være først på den, i hvert fall. Men det var de dessverre, sier Jarstein, som lirte av seg både norske og tyske gloser i full forbannelse etter den svenske reduseringen.

– Jeg hadde vært sur jeg også hvis jeg hadde reddet en straffe og sett returen gå i mål. Det er for sløvt av oss, svarer Mohamed Elyounoussi.

Den norske keeperhelten ble hyllet av både med- og motspillere etter den dramatiske 3–3-kampen. Svenskenes nye spissyndling Robin Quaison, som scoret to mål på Jarstein, trekker ham frem som den beste norske spilleren.

– Han reddet straffen, og headingen min. Han gjorde en veldig god kamp. Det er første gang jeg så ham i dag, men han var fantastisk, sier Quaison, som riktignok møtte Jarstein så sent som i begynnelsen av mars da nordmannens Hertha Berlin slo svenskens Mainz 2–1 i tysk Bundesliga.

Den svenske tomålsscoreren skapte sterke reaksjoner fra flere norske spillere på grunn av sin vurdering av kampen på Ullevaal:

– Han gjorde en veldig god kamp, sier Sverige-keeper Robin Olsen til VG om Jarstein.

– Rune var oppe og gjorde en bra jobb. Han forstyrret forsvaret. Det var det som gledet meg mest med kampen, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck om Jarsteins innsats i svenskenes sekstenmeter seks minutter på overtid, i situasjonen som førte til Kamaras viktige utligning.

Jarstein sier han tar «kanskje én prosent» av æren for målet som tente det norske håpet om en EM-plass gjennom kvalifiseringen.

