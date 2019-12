MÅ SNU TRENDEN: Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til to skuffende uavgjortkamper på rad i Premier League. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Solskjær slår tilbake mot rykter: – Det er oppdiktet. Åpenbart løgn!

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) rister på hodet av skriverier i engelsk presse om at han angivelig skal ha fortalt spillerne sine at han risikerer å få sparken.

Den norske manageren møtte pressen en halvtime tidligere enn vanlig tirsdag morgen, dagen før den svært viktige og mye omtalte hjemmekampen mot José Mourinhos Tottenham i Premier League.

Manchester United-korrespondent Neil Custis i tabloidavisen The Sun skrev tirsdag at Solskjær skal ha fortalt spillerne sine at han kommer til å få sparken dersom laget taper både mot Tottenham og den påfølgende bortekampen mot Manchester City på lørdag.

Det får Solskjær til å reagere:

– Noen ganger må du le når du leser saker om hva jeg skal ha sagt. Jeg vet i det minste at kildene er oppdiktet. Det er åpenbart løgn!

Manchester United ligger på niendeplass i Premier League etter 14 runder og har bare vunnet fire seriekamper så langt denne sesongen. Solskjær innrømmer at det ikke er godt nok.

– Vi har spilt for mye uavgjort for min smak. Vi har tapt også, men vi burde vunnet de kampene som endte uavgjort. Fotball handler om resultater. Jeg er ikke fornøyd. Jeg vet vi kan gjøre det bedre, og vi jobber hardt. Vi får ikke de resultatene vi fortjener, sier Solskjær, som ble stilt til veggs av pressen etter 2–2-kampen mot Aston Villa på søndag:

Nylig har flere managere mistet jobben i Premier League: Mauricio Pochettino i Tottenham, Unai Emery i Arsenal, og Quique Sánchez Flores i Watford. På spørsmål om han selv frykter samme skjebne, svarer kristiansunderen:

– Nei, det gjør meg ikke mer bekymret. Jeg fokuserer bare på jobben min, og det er å gjøre det så bra som jeg kan, fokusere på neste kamp og planlegge ting på lang sikt med styret. Det er den tiden på året, det er aldri hyggelig å se kollegene dine miste jobben i løpet av så kort tid.

Solskjær forteller at han snakker jevnlig med direktør Ed Woodward, og at de svake resultatene i det siste ikke har hatt noen innvirkning på det. Han fortsetter å legge fokus på den langsiktige gjenoppbyggingen av klubben.

– Vi snakker et par ganger i uken om utvikling, planene vi har lagt, gjenoppbyggingen vi vet vi har startet. Vi har tatt noen avgjørelser som var nødvendige, og vi er selvfølgelig ikke fornøyd med hvor vi er nå, men vi skal fortsette å jobbe, sier Solskjær.

Han opplyser om at Paul Pogba ikke er frisk nok til å rekke onsdagens kamp mot Tottenham. Dermed blir det ingen duell mellom Pogba og Mourinho, som utviklet et svært syrlig forhold på Old Trafford i fjor.

Det er fortsatt usikkert om Scott McTominay og Nemanja Matic blir klare til kampen, der Solskjær forventer at gamlesjefen José Mourinho blir tatt imot med åpne armer.

– Jeg tror han får en veldig god velkomst. Det sier bare hvordan denne klubben og denne fansen er. De kommer til å huske de to og et halvt årene han var her. Han vant trofeer. Jeg er 100 prosent sikker på at fansen vår tar ham godt imot, og det skal støtteapparatet og klubben også gjøre, sier portugiserens arvtager på Old Trafford.

