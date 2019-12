Manchester City-supporteren ble anklaget for rasisme: – Jeg har ikke gjort noe galt

Lørdagens forrykende Manchester-derby ble skjemmet av påstander om rasistiske tilrop mot Manchester United-spiller Fred. En 41 år gammel mann ble arrestert etter kampen, men hevder selv at han er uskyldig.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har ikke gjort noe galt, sier Anthony Burke, en 41 år gammel mann fra Wythenshawe, som skal være mannen bak de rasistiske tilropene.

Det er lokalavisen Manchester Evening News som har snakket med mannen som ble arrestert i kjølvannet av lørdagens Manchester-derby.

Uniteds brasilianske midtbanespiller Fred spilte en av sine aller beste kamper i Manchester United-trøyen siden overgangen fra Shakhtar Donetsk sommeren 2018, men hadde også en av sine kanskje verste opplevelser som fotballspiller da han gikk ut for å ta et hjørnespark i andre omgang. Da ble det kastet lightere og andre gjenstander mot ham, og i en video som har sirkulert på mikrobloggtjenesten Twitter ser det ut som han blir utsatt for «aperop».

les også Solskjær raser etter påstander om rasistiske tilrop: – Burde skamme seg

– Det er vanskelig. Vi vil bare spille fotball og gjøre vårt beste for laget og supporterne. Det er synd at sånt skjer. Det er trist. Hudfarge burde ikke ha noe å si, men vi må holde hodet hevet, for vi kan ikke gi dem oppmerksomhet når det er så mye vakkert å se, sa Fred, som ifølge den anerkjente Manchester United-journalisten Andy Mitten var i ekstase over seieren, men lei seg over hendelsen.

Burke ble arrestert etter kampen, men løslatt mot kausjon mandag. Solskjær fikk selv sett videoen av de rasistiske tilropene etter kampen, og var rasende:

– Han burde aldri få komme inn på en fotballstadion igjen. Jeg har sett videoen. Det er uakseptabelt. Han burde skamme seg.

– Vi fortsetter å snakke om dette hver jævla uke. Jeg er sikker på at City og myndighetene tar seg av dette, sa en irritert Solskjær, etter å ha vunnet 2–1 på Etihad:

Manchester City la selv ut en pressemelding etter kampen hvor de lovte å slå hardt ned på hendelsen, og at den skyldige vil «bli bannlyst fra klubben på livstid».

Heller ikke politiet i Manchester tar lett på saken, og sier i en uttalelse at «rasisme har ingenting i fotballen å gjøre, og vi håper at denne arrestasjonen viser at vi tar disse type saker på ekstremt alvor».

Men Burke, som hardnakket hevder han er uskyldig, kjenner seg ikke igjen i anklagene. Manchester Evening News konfronterte ham med bilder fra kampen.

– Bildet er tatt ut av kontekst, kompis, sa han, før han smalt igjen døren.

les også Aleesami om utskjelt forside: – Det er så sjokkerende

Dette er langt fra første gang anklager og påstander om rasistiske tilrop i fotballen har oppstått denne sesongen.

Romania måtte spille med tomme tribuner mot Norge, før de senere fikk lov til å ha barn på tribunen.

Sverige-spissen Alexander Isak ble utsatt for rasistiske tilrop i Romania.

Mario Balotelli stormet av banen i november.

Shakhtar-spiller Taison ble utvist etter å ha reagert på tilrop fra tilskuere:

Andre saker som har oppstått tidligere i år:

* Tre Chelsea-tilhengere ble hindret i å komme inn på en Europa League-kamp mot Spartak Praha, fordi de var blant de seks Chelsea-supporterne som hånet Liverpools Mohamed Salah i en video. De kalte egypteren for «bombemann».

* Arsenal måtte undersøke en video der fans kom med rasistiske tilrop mot Napolis Kalidou Koulibaly i Europa League.

* Danny Rose og Raheem Sterling i særdeleshet ble utsatt for rasistisk hets da England spilte EM-kvalifisering i Montenegro. Rose kalte det da en «farse».

– Motbydelig. De som gjør noe sånt, bør ikke få sette sine bein på et stadion igjen. For resten av livet, har Liverpool-manager Jürgen Klopp tidligere sagt.

Publisert: 10.12.19 kl. 10:55

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 16 15 1 0 40 – 14 26 46 2 Leicester City 16 12 2 2 39 – 10 29 38 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 16 9 2 5 31 – 24 7 29 5 Manchester United 16 6 6 4 25 – 19 6 24 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om