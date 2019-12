UT MOT STABÆK: Jim Solbakken er blant annet misfornøyd med klubbens behandling av hans egen klient, Ola Brynhildsen. Her er agenten sammen med Mats Møller Dæhli i Cardiff. Foto: Huw Evans Picture Agency

Jim Solbakken til angrep på Stabæk: – Ofrer en spiller på grådighetens alter

Jim Solbakken (47) går ut mot norske klubbers behandling av spillere på utgående kontrakter. Agenten bruker situasjonen til Stabæk-profil Ola Brynhildsen (20) som eksempel.

U21-landslagsspillerens avtale utløper neste sommer og Brynhildsen har ikke kommet til enighet med Stabæk om en forlengelse.

Nå tar hans agent et kraftig oppgjør med Stabæk-ledelsen.

– Når mange norske klubber møter kontraktsmessig motstand hos spillere, hyler de ofte høyest. De ofrer gladelig en spiller på grådighetens og fansens alter hvis han ikke gjør som klubben befaler. Er det slik vi vil ha det i norsk fotball?

Spørsmålet stiller Solbakken på sin egen Instagram-profil. Agenten, som i tillegg representerer typer som Ole Gunnar Solskjær, Rune Almenning Jarstein og Håvard Nordtveit, fortsetter deretter med en lang utblåsning.

– Ikke første gangen

VG har vært i kontakt med Solbakken. Han forteller at han ikke ønsker å utdype ytterligere.

VG har tidligere skrevet at Stabæk skal ha avslått bud både fra Molde og Rosenborg på Brynhildsen. Stabæk-leder Inge André Olsen kommenterer Solbakkens Instagram-angrep på følgende måte overfor VG:

– Vi kan oppsummere senere. Jeg kunne sagt mye om Jim og prosessen vi har opplevd når det gjelder Ola, men vi kan la Jim skrike i dag så kommer vi sikkert tilbake til saken ved en senere anledning.

Samme mann sa følgende om kontraktsituasjonen til Brynhildsen etter at unggutten ble vraket fra startelleveren til oppgjøret mot Mjøndalen i nest siste serierunde.

– Kanskje det var tungen på vektskåla i dag. Vi ønsker å bygge lag til neste sesong med spillere som skal være her. På den vektskåla ligger det litt at vi har fått beskjed at han ikke vil signere ny kontrakt med Stabæk, sa Olsen til VG.

STABÆK-SJEF: Inge André Olsen er sportslig leder i Stabæk. Foto: Jan Petter Lynau, VG

– Ikke første gangen

Solbakken mener at Brynhildsens situasjon ikke er noe enkelttilfelle, men et større problem i Fotball-Norge.

– Det er ikke første gang norske klubber, som i dette tilfelle er Stabæk, hyler om kyniske spillere, grådige agenter og foreldre som ikke skjønner en dritt. Og nå skal de liksom true Ola Brynhildsen til å skrive ny kontrakt. «Vi må ha penger – masse penger», sier den samme klubben, som har avvist millionbud på spilleren flere ganger. «Signer ny kontrakt nå. Hvis ikke blir det benken eller andrelaget.», er altså beskjeden fra en profesjonell arbeidsgiver, hevder Solbakken.

– Hva med egne spillere som ikke får fornyet sine avtaler i klubbene, hyler klubbene like høyt da, eller er det på hue og ræva ut uten et snev av medlidenhet eller sympati? Kan de samme klubbene se seg selv i speilet uten å rødme og si at de aldri bevisst har brukt muligheten til å signere spillere på utgående kontrakter for å styrke sin egen stall? spør agenten.

VRAKET: Ola Brynhildsen scoret seks mål for Stabæk i Eliteserien, men var benket fra start i de to siste kampene. Foto: Frode Hansen, VG

Får støtte fra NISO

Solbakken ber samtidig interesseorganisasjonen NISO og leder Joachim Walltin ytre seg i saken.

– Er det moral, umoral eller dobbeltmoral å benke sin beste utespiller uten en sportslig begrunnelse? Jeg mener faktisk det grenser til mobbing, påstår Solbakken.

Agenten får raskt svar fra Walltin – via VG. NISO-lederen trekker en parallell til kontraktsbråket mellom Odd og talentet Filip Delaveris.

– Både Stabæk og Odd er eksempler på klubber som ofte henter spillere på utgående kontrakter eller som er gratis, så det er en veldig uheldig praksis. Så lenge spillere er under kontrakt, bør begge parter respektere avtalen og treneren må ha full frihet til å ta ut de beste spillerne til en hver tid, sier Walltin til VG.

Det svarer Odd-leder Tore Andersen slik på:

– Som jeg sa forrige gang, så forstår jeg ikke helt hva Joachim Walltin mener. I Odd tar treneren ut de 11 beste for laget som han har til disposisjon. Dessuten er vår filosofi å utvikle spillere selv. I dag startet vi med ni, skriver Andersen i en SMS til VG.

Solbakken mener samtidig at Fotball-Norge bør implementere overgangsklausuler i spillerkontrakter. Ifølge agenten vil klubber på den måten kunne «sikre verdier, kunne budsjettere salg, lønningene vil gå ned og spillere vil i større grad sikre fremtiden og signere lengre avtaler».

Publisert: 01.12.19 kl. 22:28

