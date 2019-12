BLOMSTRER I RIO: Gabriel Barbosa. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Gabriel vil gi Jesus mer juleglede

Med to mål i sluttminuttene frelste Gabriel Barbosa (23) brasilianske Flamengo i finalen i det søramerikanske svaret på Champions League, Copa Libertadores.

Nå nettopp

Den tradisjonsrike Rio-klubben vant 2–1 over River Plate og nå håper fansen at Gabriel kan bidra til mer glede for treneren, Jorge Jesus, i det pågående klubb-VM i Qatar – som du kan se på VG+. Tirsdag kveld er det Flamengo – Al Hilal kl. 18.30.

Søramerikanske lag har ikke vunnet klubb-VM siden 2012, da Corinthians slo Chelsea i finalen. Og da laget fra São Paulo vant den gang, hadde det gått seks år siden sist et søramerikansk lag hadde løftet pokalen. 11 av de 12 siste mesterne har kommet fra Europa.

Når du setter deg ned for å følge klubb-VM på VG+, vil Flamengo prøve å gjøre noe med det. Det vil i så fall være en herlig bonus etter en Copa Libertadores-triumf som satt langt inne, og som betydde slutt på 38 års pokaltørke i denne prestisjefylte turneringen for Rio-klubben.

Gabriel Barbosa Almeida, også kjent som Gabigol, kom til verden i São Paulo den 30. august 1996 og tilhørte samme klubb som Pelé i sin tid spilte for; Santos.

Sommeren 2016 ble Barbosa solgt til italienske Inter. Prisen skal ha vært rundt 300 millioner kroner. Men Gabigol har aldri blitt noen suksess i Milano. Han ble derfor lånt ut til Benfica (det ble heller ingen suksess), så til Santos og endelig fra januar 2019 til Flamengo. Der har han blomstret: 42 mål på 54 opptredener i ulike turneringer.

Han er stappfull av tatoveringer, han elsker ekstravagante frisyrer og han er elsket av supporterne.

Inter skal være klar for å selge Gabriel Barbosa – og kjøper kan godt komme til å bli Flamengo, som naturlig nok er strålende fornøyd med det han har prestert som leiesoldat i bortimot ett år.

Gabigol har bidratt sterkt til «the double», gull både i den brasilianske Serie A og Copa Libertadores. Klubb-VM-triumf vil gjøre det til «treble».

Barbosa skal ha fortalt til venner at han ikke har bestemt seg og at han heller ikke kommer til å gjøre det før klubb-VM er over. Mange tolker det som at han aller helst vil avvente et tilbud fra Europa, mens den brasilianske klubben håper at han vil signere så snart som mulig. Det snakkes nå om en pris på rundt 200 millioner kroner.

Både prisen og interessen kan kanskje øke om Barbosa og Flamengo gjør det bra i klubb-VM – for eksempel i en finale mot Liverpool.

Hvorfor det ikke lyktes i Europa? Til Bild-Zeitung sa Barbosa for noen uker siden:

– Det er vanskelig å forklare når du ikke får spilletid. Jeg prøvde å bevise at jeg fortjente minutter på banen. Jeg forstår at alle trenere har sine preferanser, noe som er normalt, og jeg respekterer. Men jeg har alltid trodd på meg selv og visst at jeg kunne vise mine kvaliteter hvis jeg fikk sjansen.

I det samme intervjuet sa han om forskjellen på søramerikansk og europeisk fotball:

– I Brasil og Sør-Amerika er det mer rom for å improvisere. Det handler om dribling, lette bevegelser, teknikk. I Europa spiller det taktiske og fysiske en stor rolle. Men til syvende og sist handler det om å tilpasse seg den spillestilen som laget har. Det er i grunnen det jeg har lært.

Ikke siden legenden Zicos tid hadde Flamengo vunnet Copa Libertadores. Derfor var det en aldeles vill feiring i Rio de Janeiro da de kom hjem. Det var titusener av supportere ute på gatene, kledd i rødt og svar.

– Jeg er stolt av å ha vært med på å skrive dette minneverdige kapittelet i klubbens historie, sa en ydmyk tomålsscorer ifølge Bild.

Publisert: 17.12.19 kl. 16:12

