REAGERER: Ole Gunnar Solskjær reagerer med vantro på en kontroversiell avisforside i Italia bestående av blant andre Chris Smalling, som han her omfavner tidligere i år. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Solskjær langer ut mot italiensk forside: – Verste jeg har sett

MANCHESTER (VG) Fredag møtes to av Ole Gunnar Solskjærs (46) tidligere spillere i Italia. Oppladningen til storkampen har vært svært kontroversiell.

For mindre enn 10 minutter siden

Romelu Lukaku, som i sommer ble solgt til Inter, og Chris Smalling, som ble lånt ut til Roma, møtes fredag kveld i Serie A.

Dagen før kampen sjokkerte den italienske avisen Corriere dello Sport med en forside bestående av de to spillerne og overskriften «Black Friday».

Forsiden skapte sterke reaksjoner hos både Lukaku og Smalling. AS Roma og AC Milan har gått så langt som å bannlyse avisen fra sine fasiliteter som følge av tittelen, som du kan se her:

SJOKKERTE: Denne forsiden har skapt sterke reaksjoner i Fotball-Europa. Foto: Faksimile, Corriere dello Sport

Fredag morgen ble Ole Gunnar Solskjær spurt om sin reaksjon på den kontroversielle forsiden.

– Når du ser den avisen, sier du «wow, er det virkelig mulig?» Det er den verste forsiden jeg noensinne har sett. Vi har vært i kontakt med Chris slik at han vet at vi støtter ham. Det samme gjelder Romelu, sier Solskjær.

– Jeg jobber ikke i bransjen deres, men wow, det er utrolig. Heldigvis ser vi ikke sånt her i England, sier nordmannen, som bekrefter at intensjonen er at utlånte Smalling skal tilbake til Manchester United etter sesongen.

Solskjær forbereder Manchester United til lokalderby mot Manchester City. Han bekrefter at Paul Pogba fortsatt ikke er frisk nok til å være i kamptroppen, men spissen Anthony Martial kan være tilbake mot Pep Guardiolas stjernespekkede mannskap.

Saken oppdateres!

Publisert: 06.12.19 kl. 11:02

