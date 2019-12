SUPERDUO: David Silva og Gabriel Jesus feirer 1–0-scoringen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

City tilbake i toppform - herjet med Burnley

(Burnley - Manchester City 1–4) To mål fra Gabriel Jesus, en rakett fra Rodri og et velplassert Riyad Mahrez-skudd var hovedingrediensene da Pep Guardiola og Manchester City fant tilbake til gammel vinneroppskrift.

– Noe av det bedre Manchester City har gjort denne sesongen, konkluderte ekspert Petter Myhre i TV 2s studio etter kampslutt.

City hadde kun vunnet en av de fem siste kampene i alle turneringer foran det vanskelige borteoppgjøret på Turf Moor.

Et lag som i tre av de siste fem sesongene har slått de regjerende mesterne på eget gress, men ikke denne gangen.

Jesus-dobbel

City kjørte over Burnley, og det var fullt fortjent da Gabriel Jesus på vakkert vis sende gjestene i ledelsen da han curlet ballen i lengste hjørnet.

Hadde det ikke vært for Nick Pope ville ledelsen vært større til pause. Burnley-keeperen reddet gigantsjanser fra både Bernardo Silva og Raheem Sterling.

Men etter hvilen var han sjanseløs mot Jesus igjen. Bernardo la perfekt inn, og brasilianeren banket ballen opp i nettaket fra kort hold.

Kremmerhus

Det var heller ikke mye for keeperen å gjøre da Rodri fikk drømmetreff 20 minutter før slutt, og økte til 3–0.

Like før slutt skjøt Riyad Mahrez inn 4–0 fra 17–18 meter, før Robbie Brady dunket inn et trøstemål for Burnley.

City er nå åtte poeng bak Liverpool, men med en kamp mindre spilt. Serielederen møter Everton til Merseyside-derby onsdag kveld.

Publisert: 03.12.19 kl. 23:05

