City-profil med advarsel til Liverpool i tittelkampen

(Burnley - Manchester City 1–4) Først feide Manchester City over Burnley, så kom midtbaneanker Rodri (23) med en melding i retning Liverpool.

– Vi har fortsatt sjansen til å vinne Premier League, vi kommer til å kjempe til siste slutt, og vi kommer til å være enda bedre i tiden som kommer, uttalte spanjolen i et intervju vist på TV 2.

De regjerende mesterne er nå åtte poeng bak Liverpool, men med en kamp mer spilt. Liverpool møter Everton i Merseyside-derby onsdag kveld.

Jesus-dobbel

City hadde kun vunnet en av de fem siste kampene i alle turneringer foran det vanskelige borteoppgjøret på Turf Moor mot Burnley tirsdag.

Et lag som i tre av de siste fem sesongene har slått de regjerende mesterne på eget gress, men ikke denne gangen.

Jesus hadde ikke scoret på ti kamper, men endte måltørken med en vakker 1–0-scoring før pause, da han curlet ballen i lengste hjørnet.

Hadde det ikke vært for Nick Pope ville ledelsen vært større til pause. Burnley-keeperen reddet gigantsjanser fra både Bernardo Silva og Raheem Sterling.

Men etter hvilen var han sjanseløs mot Jesus igjen. Bernardo la perfekt inn, og brasilianeren banket ballen opp i nettaket fra kort hold.

– Jeg vet hvilke kvaliteter jeg har, og at jeg kan score i hver kamp. Vi har også Sergio (Agüero), jeg må lære av ham, samtidig som jeg må utnytte sjansen når jeg får den, fordi han scorer nesten i hver kamp han spiller, smiler 22-åringen i et intervju vist på TV 2.

– Det er ikke enkelt å erstatte Sergio, men vi har troen på ham, sa Guardiola i et intervju vist på TV 2.

SUPERDUO: David Silva og Gabriel Jesus feirer 1–0-scoringen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Kremmerhus

Det var heller ikke mye for keeperen å gjøre da Rodri fikk drømmetreff 20 minutter før slutt, og økte til 3–0. Spanjolen fikk også ros av Guardiola etter kampen.

Like før slutt skjøt Riyad Mahrez inn 4–0 fra 17–18 meter, før Robbie Brady dunket inn et trøstemål for Burnley.

