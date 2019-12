VG+ viser VM for klubblag – slik ser du Liverpools finale mot Flamengo

Etter fem sesonger med spansk representant fra Europa, er det Liverpool som denne gangen kjemper om tittelen som verdens beste klubblag. Hele klubb-VM ser du eksklusivt på VG+. Her får du alt du trenger å vite om kampoppsettet og hvordan du ser finalekampene lørdag 21. desember.

For å få opp videospilleren i toppen av artikkelen, må du være abonnent og logget inn. For å bli abonnent - bla til bunnen av artikkelen. Er du allerede abonnent kan du også se kampen i vårt fotballstudio.

Onsdag 18.30 spiller Liverpool og Monterrey den andre semifinalen i klubb-VM i Qatar. Vinneren møter brasilianske Flamengo, som tirsdag slo Al Hilal i sin semifinale.

VGs sending begynner tre kvarter før kampen - klokken 17.45. Programleder i studio er Jamel Rake, mens Vegard Aulstad er kommentator. Bernt Hulsker og Thomas Myhre er eksperter i studio.

Ofte stilte spørsmål

Hva skal til for å se kampene i klubb-VM?

– Alt du trenger for å se kampene er et VG+abonnement. Dersom du allerede er abonnent trenger du ikke å registrere deg på nytt. For å bli abonnent - bla til bunnen av artikkelen.

Hva får jeg i VG+?

- Her finner du informasjon om hva VG+ gir deg tilgang til.

Kan man se kampene i reprise?

– Ja, alle kampene vil være tilgjengelige for VG+-abonnenter i en begrenset periode også etter at de har gått live.

Hva er Schibsted-konto, og hvordan lage bruker?

- Her finner du informasjon om hva Schibsted-konto er. Dersom du ikke allerede har en bruker, kan du opprette en ved å klikke “opprett bruker” i innloggingsfeltet.

Kan man se kampene utenfor Norge?

– Nei, livesendingene vil kun være tilgjengelig i Norge

Hvor kan man se kampene?

– Du kan se kampen i nettleser på alle enheter, men den vil ikke vises i appen. Opplever du problemer med visningen i nettleser, kan det være nyttig å teste en annen nettleser. Det er ikke mulig å se kampen på den lineære VGTV-kanalen mange har i sitt TV-abonnement.

Er det mulig for fotballpuber å vise kampene?

Ja, men serveringssteder som ønsker å vise kamper som går på VG+, må ta kontakt med vår support vgpluss@vg.no.

Hvordan se kampen på TV-skjermen?

■ Har du Apple TV (siste generasjon) kan du se kampen i VGs app. Du kan ikke kjøpe abonnement rett på Apple TV.

■ Har du en iPhone eller iPad kan du streame kampen fra mobilen/nettbrettet til tv-en via Airplay eller til en Apple TV via Safari.

■ Alternativt kan du koble en PC til TV-en med en HDMI-kabel.

■ Kampen vil ikke gå på den lineære TV-kanalen VGTV.

■ Chromecast fungerer hvis du åpner kampen i nettleseren Google Chrome i Android eller via PC (ikke i app på mobil).

Hvordan kontakter jeg support?

– Dersom du trenger hjelp, vil support være tilgjengelig på hverdager påvgpluss@vg.no og på telefon 22 00 02 22 (11.00–12.00). Supporttelefonen vil også være åpen 17.30–20.00 18. desember og 14.30–20.30 21. desember.

