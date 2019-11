PRESSET: Unai Emery er under svært hardt press. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Sky Sports: Arsenal-sjefene i møte om Emery-fremtid

Vi må helt tilbake til 1992 for å finne et Arsenal-lag i like dårlig form som dagens utgave. Det har ført til et møte som kan bli besegle Unai Emerys fremtid.

Det melder Sky Sports.

Kanalen skriver at fleremedlemmer i Arsenal-styret vil holde et møte fredag morgen hvor lagets nåværende form og fremtiden vil være på agendaen.

Britiske medier spekulerer i at Unai Emery kan få sparken allerede før Arsenals neste kamp, mot Norwich førstkommende søndag. Den spanske manageren er under svært hardt press etter en forferdelig 2019/20-sesong, og leder nå «The Sack Race».

Med andre ord, han er bookmakernes favoritt til å være den neste Premier League-manageren som får sparken.

The Gunners gikk på et nytt tap torsdag kveld, da Eintracht Frankfurt vant 2–1 på Emirates i London. Arsenal-spillerne ble møtt med buing og pipekonsert av de fremmøtte supporterne som også valgte å forlate stadion lenge før kampslutt. Mange hadde også med seg «Emery out»-bannere, og viste tydelig sin misnøye med den spanske manageren.

– Ut med Emery. Ingen taktikk, ingen formasjon, ingen steder å gjemme seg, sto det på flere av plakatene Arsenal-fansen holdt opp.

«Spark ham før det er for sent», var den klare oppfordringen fra Arsenal-supporter Jonas Bergh-Johnsen torsdag. Nå er det mye som tyder på at Emerys Arsenal-dager kan være talte.

Spanjolen, som tidligere har trent klubber som Sevilla og PSG, er i fryktelig hardt vær om dagen, og flere britiske medier spekulerer i at han nærmer seg å få sparken.

«Arsenal-sjef Unai Emery er på nippet til å få sparken», skriver Daily Mail etter 1–2-tapet for Eintracht Frankfurt. Både The Guardian, The Telegraph og BBC skriver at Emery er i ferd med å gå tom for muligheter.

– Emery klamrer seg til jobben etter et nytt, stusselig Arsenal-tap, skriver The Guardian.

Potensielle arvtagere ramses opp av britisk presse, og Arsenals assistenttrener, Fredrik Ljungberg, skal være blant favorittene til å overta Arsenal-laget dersom Emery mister jobben. Wolves-manager Nuno Espirito Santo nevnes også.

Det er ikke bare resultatene og prestasjonene som har vært bekymringsverdige for Emery og Arsenal. Avisen Metro hevder at Emery har mistet spillernes tillit, og all erfaring tilsier at når en manager «mister garderoben», er veien kort til arbeidsledighet.

Tidligere denne sesongen ble Granit Xhaka buet av banen av sine egne supportere og siden har Emery sådd tvil om den tidligere Arsenal-kapteinens fremtid. VGs studio reagerte med vantro etter sveitserens oppførsel i oppgjøret mellom Arsenal og Crystal Palace:

