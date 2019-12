KLAR: Kristian Thorstvedt på det som ved en tilfeldighet ble hans hjemmebane – Viking stadion. Nå er han klar for cupfinale. Foto: Knut Espen Svegaarden

Viking-kometen var en telefonsamtale unna studenttilværelsen

STAVANGER (VG) En telefon mellom to kamerater – så endret livet og karrieren seg for Kristian Thorstvedt (20). Nå kan han bli noe faren Erik (57) aldri klarte: Bli norsk cupmester.

– Langskuddet? Fra ... Ahlsen? Jo da, jeg har mobbet han litt for det, smiler Kristian Thorstvedt der vi sitter i kantinen på Viking stadion og prater om karrieren – som plutselig skjøt fart, mye på grunn av faren, Erik Thorstvedt, mannen med 97 landskamper for Norge.

Bildene er blitt vist igjen og igjen på norsk TV: Fredrikstads Per Egil Ahlsen som tar fart, avstanden er nærmere 40 meter – og skuddet blåser over hodet på Viking-keeper Erik Thorstvedt og i mål.

«Kanonkule» blir for en gangs skyld brukt med rette. Skuddet er ekstremt. «Var det 100 meter, Drillo?» roper den legendariske NRK-kommentatoren Bjørge Lillelien om avstanden til mål da Ahlsen skjøt.

FFK vinner omkampen. Thorstvedt må vente syv år – da vinner han FA Cupfinalen på Wembley som første nordmann, for Tottenham Hotspur.

I tillegg spilte han VM for Norge i 1994.

1984: Slik så det ut da Erik Thorstvedt forsøkte å fange Per Egil Ahlsens skudd fra distanse. Foto: Næss, Ola

Ikke noe av dette fikk Kristian Thorstvedt med seg. Han er født i 1999, og da hadde allerede faren vært fotballpensjonist i mange år. Skader stoppet den lange keeperkjempen fra å nå 100 landskamper for Norge. Han stoppet på 97.

– Jeg har sett en del på YouTube. Det er mye som er imponerende, sier Kristian Thorstvedt om pappaen sin, mannen som har hatt størst påvirkning på karrieren hans – uten tvil.

– Kristian var jo veldig god fra han var fem år. Men så mistet han mye da de andre guttene vokste og ble store og sterke mens han forble en liten gutt. Så Kristian slet fra han var 12–13 år, og han «kicket» ikke skikkelig inn igjen før han ble 16–17. Da fikk han bedre fysikk, sier Erik Thorstvedt.

Han er ikke direkte imponert over Stabæk i denne situasjonen rundt sønnen hans.

– Det var ikke så mange som fikk med seg at gutten hadde vokst, i hvert fall ikke i Stabæk, som allerede hadde gjort seg opp en mening, sier den tidligere landslagskeeperen.

Han har lært sønnen mye om hvordan du snur motgang til noe positivt. Erik Thorstvedt fikk noen smeller selv på veien til suksessen i Tottenham og med Norge.

– Det som er skjedd med Kristian, etter at han dro til Viking, er ekstra kult med tanke på motgangen. Og jeg tror det er en grunn til at han er mentalt sterk: Du blir robust når du må tåle noen slag i trynet underveis, mener Erik Thorstvedt.

– Pappa har vært i samme situasjon, jeg har sett scoringen han slapp inn i sin første Tottenham-kamp, mot Nottingham Forest ... vi ringes to-tre ganger i uken, han gir meg tilbakemeldinger, han er en god veileder, fordi han har erfart ting selv. Pappa fikk tidlig inn i meg, da jeg var liten og ikke var så fysisk, at det kunne være en fordel. Han sa:

«Fordelen med at du er liten, tynn og ikke sterk: Du får igjen for det senere, fordi du må jobbe enda hardere.» Og: «The bigger they are, the harder they fall.»

Det var en telefon mellom to venner som endret fotballkarrieren til Kristian Thorstvedt. I Stabæk følte han at han aldri fikk sjansen til å vise seg fram.

– Jeg trente sjelden med A-laget, det virket som det kun var da de manglet spillere. Og jeg følte det litt urettferdig, at jeg aldri fikk vist meg fram. «Du er for treg», var beskjeden jeg fikk, forteller Kristian Thorstvedt.

En frustrert 18-åring tenkte at han skulle legge karrieren litt til side, reise til USA for å gå på college.

– Men så ringte pappa til Bjarne Berntsen, som hadde overtatt Viking. De er gamle venner. Pappa spurte om jeg kunne få trene med Viking, og Bjarne sa ja med en gang, sier Kristian Thorstvedt.

Siden har ingen sett seg tilbake, hverken Berntsen eller Thorstvedt. Ni scoringer i opprykk-sesongen fra Obos til Eliteserien i 2018 ble til 10 scoringer, toppscorer i Viking – og nå cupfinale – i hans første sesong i Eliteserien. 10 mål på 1875 minutters spill, det er ca. en scoring i annenhver kamp det, fra midtbanen. I tillegg: Fire scoringer på seks kamper på U-21-landslaget.

Det bugner ikke akkurat over av midtbanespillere som scorer tosifret antall mål i Norge, så folk har fått med seg navnet «Kristian Thorstvedt» nå.

– Det er en liten revansje. Da jeg scoret to mål mot dem i cupen så føltes det sånn, det var derfor det «in your face» kom ut, innrømmer 20-åringen.

– Hvorfor ble du ikke keeper, som faren din?

– Det var det aldri snakk om, faktisk. Ikke noe press der. Broren min prøvde seg litt som keeper, men aldri jeg. Jeg spilte spiss da jeg var liten. Jeg har alltid scoret mål, forteller Kristian Thorstvedt.

Han har ikke bare en far som har stått i flomlyset, han har også en søster (Charlotte) som har gjort det samme.

– Jeg har lært mye om press. Og jeg tåler det. Jeg har lært meg å tenke minst mulig, bruke lite energi på ting som ikke betyr noe.

... og nå skal jeg gjøre noe pappa ikke klarte: Vinne cupfinalen, med Viking, smiler Kristian Thorstvedt – før han setter kursen for Oslo og Ullevaal stadion.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

