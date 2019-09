BEKYMRET: Alexander Tettey innrømmer at tanken om livet etter fotballen skremmer ham. Her poserer han for VG i Norwich. Foto: Arilas Berg Ould-Saada, VG

Tettey kan legge opp neste år – redd for livet etter fotballen

NORWICH (VG) En åpenhjertig Alexander Tettey (33) forteller at han ikke aner hva han kommer til å finne på etter fotballkarrieren, som kan ta slutt allerede neste år, og at tanken på tomrommet skremmer ham.

Nordmannen har tatt imot VG på kafeen «No 33» midt i byen Norwich, helt øst i England. Han nekter for at han har valgt dette stedet fordi det samsvarer med alderen hans, men det er åpenbart at han er godt klar over at hans 33 år gamle kropp begynner å nærme seg slutten på fotballkarrieren.

Tetteys kontrakt med Premier League-klubben Norwich, der han er inne i sin åttende sesong, løper ut ved sesongslutt, og alt tyder på at han ikke kommer til å forlenge den.

– Hva er planen etter det?

– Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke peiling. 100 prosent ærlig. Alt jeg vet, er at kontrakten min går ut 30. juni. Etter det ... enten er det en klubb som er gal, som vil ta sjansen på å ha meg i ett år, eller så får jeg høre på kroppen min, sier den tidligere Rosenborg-profilen, som har slitt med mange skader de siste årene.

– Du kan legge opp neste år?

– Det kan fort hende, bekrefter Tettey, som har tatt et oppgjør med spekulasjonene om et RBK-comeback.

les også Tettey tar oppgjør med RBK-kobling: – Jeg jakter ikke en kontrakt

– Det er skummelt

Det nærmeste han har en plan, er at han sammen med kona Marit har kjøpt et hus i Trondheim, som skal totalrenoveres før de etter hvert skal flytte inn med sine to barn. På spørsmål om han synes det er skummelt å tenke tanken på å legge opp, og hva det medfører for livet hans, svarer Tettey raskt:

– Ja. Sånn helt ærlig. Jeg synes det er skummelt. Når du har hatt kontrakt siden du var 16 år til du er 34 år, så er det en ganske lang karriere med idrett. Du står opp hver dag, har et sted å gå, et formål og en mening, og så ... ingenting. Jeg har lest bøker som sier at det er folk som sliter. Det er skummelt, sier Tettey, som sist helg viste at han fortsatt holder følge med de beste i Premier League:

Den vanligvis sprudlende og humørfylte mannen blir mer alvorlig i tonen.

– Jeg har sagt til meg selv at jeg ikke kommer til å slite som alle andre på grunn av måten jeg er på, men det kan jeg ikke si 100 prosent sikkert. Jeg synes det er skummelt, både å legge opp og hva som kommer etter, samtidig som jeg ikke har peiling på hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig. Men som Bjørn Tore (Kvarme, agenten) sa til meg: «Det ordner seg for snille gutter.» Så jeg får håpe det stemmer, sier Tettey.

Pannekakene med blåbær og jordbær som ligger på tallerkenen hans, får ligge i fred nå. 33-åringen har mye på hjertet. Han sier han har diskutert bekymringene sine med kona, halvveis spøkt med at «nå skal vi flytte til Trondheim, det blir ikke noe sol, bare regn, jeg kommer til å gå inn i en depresjon».

– Hun sier «nei, det gjør du ikke». Vi har snakket litt om det, tullet litt med det. Jeg håper ikke det skjer. Det ville ikke vært en fin ting. Men det er et stort problem. Det skjer mye med de engelske spillerne, folk som sliter med gambling og alkohol. Selv drikker jeg ikke, ikke gambler jeg heller, så det kan hende jeg er på god vei mot å klare meg, men du vet aldri. Jeg er opptatt av at jeg ikke skal gå inn i en depresjon og tenke at verden har falt sammen fordi jeg ikke spiller fotball lenger.

les også Kaptein Tettey om City-bragden: – Jeg var litt i sjokk

– Når du er 34 år gammel, har du hele livet foran deg, uten at du vet hva som skjer de neste årene. Jeg må finne noe som gjør meg glad. Det trenger ikke være en super jobb, det trenger bare å være noe som jeg kan stå opp og gå til og si at «ja, jeg holder på med dette nå». Det er målet, sier Tettey.

– Hva kunne det vært?

– Jeg vet ikke. Jeg tror jeg kunne jobbet bra med barn hvis jeg skulle jobbet i en klubb. Folk spør meg om jeg skal bli trener, men jeg tror det ville blitt litt for mye for meg. Jeg tror jeg vil jobbe med barn fra åtte år og oppover. Det er noe som gleder, å se at barn smiler, har det gøy og spiller fotball sånn som jeg har vokst opp med. Det ville gjort meg veldig glad. Vi får se om det blir en virkelighet eller ikke.

PÅ CAFÉ: Alexander Tettey satte seg ned med VG i en time for å diskutere alt fra bragden mot Manchester City til Rosenborg-spekulasjonene til livet etter fotballen. Foto: Arilas Berg Ould-Saada, VG

Han ser for seg å feriere i «to-tre måneder» etter at fotballkarrieren er over, men ikke mer.

– Jeg har ikke lyst til å feriere i et år. Jeg tror jeg kan bli litt rastløs, sier mannen som i 2017 valgte å legge opp på det norske landslaget av hensyn til kroppen sin.

Mange millioner

Til sommeren vil han ha tilbrakt elleve år som utenlandsproff, først i franske Rennes, så i Norwich. Etter overgangen fra Rosenborg til fransk fotball skal han ha fått en årslønn på åtte millioner kroner, og det er grunn til å tro at summene bare har økt utover i karrieren. Opprykket til pengesterke Premier League med Norwich sørget for et betydelig lønnshopp i hans siste kontraktsår.

– Jeg har vært heldig med at jeg har spilt her lenge, men samtidig må du være smart. Du kan ikke kjøre rundt i Ferrari, da har du ingenting å forsørge familien med. Jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg vet hva penger betyr. Å være ydmyk med penger, forsørge familien sin og ikke sløse det bort på meningsløse ting, det vet jeg alt om, sier Tettey om fotball-millionene.

les også Solskjær kan gi 17-åring drømmeavtale: – En vi ønsker å beholde

– Det betyr ikke at jeg ikke brenner for å fortsette å gjøre noe. Det vil jeg alltid gjøre. Men jeg er samtidig veldig glad for at jeg har klart å komme meg ut og jobbet hardt nok til at jeg sikkert kan forsørge familien i et par år etter at jeg har lagt opp. Men «that’s it». Det er ikke snakk om at jeg har tjent penger som kan holde i hundre år, sier Tettey før han gliser – og melder i kjent stil:

– Et par år, ja, men når du bor i Norge, så forsvinner pengene som når du drikker vann. Det er jeg redd for også. Norge er et dyrt land. Standarden er bra, men det er dyrt i forhold til å leve her eller i Frankrike eller Spania.

Han kjøper seg litt inn igjen, sier at han «elsker» Norge, at Norge er «fantastisk». Det er ikke bare hans nye, norske familie han må forsørge, sier Tettey:

– Det er ikke bare min nærmeste familie. Noen ganger har du familie som trenger litt hjelp. Jeg har en mor som har et hus som må fikses, jeg har en pappa, en bror, en søster ... Jeg er glad for at jeg kan bidra med noe hvis det skulle være behov for det.

GODT KJENT: Alexander Tettey har nå bodd i Norwich i over syv år. Dette kan bli hans siste. Foto: Arilas Berg Ould-Saada, VG

– Du signerte, etter mye om og men, en toårskontrakt med Norwich i fjor. Hvor mye har den å si økonomisk for deg og familien?

– Hvis du er 33 år, har det absolutt mye å si. Hadde jeg ikke hatt denne kontrakten, jeg vil ikke si at jeg hadde slitt, men hvilken norsk fotballspiller hadde vært 33 år og fått en Premier League-kontrakt? Ingen? Kanskje Joshua King? Ingen andre. Så jeg er veldig glad for at vi klarte å gå opp, og når du er Premier League-spiller, blir det bedre betingelser for meg. Å avslutte med Premier League-kontrakt som 34-åring er fantastisk, ikke bare for meg, men for familien.

– Det gir oss et pusterom i et år, kanskje. Absolutt. Jeg vet ikke hva som skjer etter sesongen, men når du har hatt et år i Premier League med bedre betingelser, så hjelper det for de neste par årene. Jeg slipper å være nødt til å fortsette å spille, det er ikke noe vi trenger å gjøre, for det gjelder familien også, sier Alexander Tettey.

