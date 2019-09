DUELL: Marc-André ter Stegen og Manuel Neuer. Foto: NTB Scanpix

Ellevill keeper-krangel: – Han har ikke noe krav på å få spille

Det er en ellevill keeper-krangel i tysk fotball. Barcelonas Marc-André ter Stegen (27) har uttrykt sin frustrasjon over å sitte på landslagsbenken mens Manuel Neuer (33, Bayern München) spiller.

Spiegel-kommentator Peter Ahrens skriver at keeperdebatten «har blitt et statsanliggende».

Sepp Maier, Toni Schumacher, Uli Stein, Oliver Kahn, Jens Lehmann - Tyskland har hatt mange store keepere.

Nå krangles det om hvem som bør vokte landslagsmålet.

Det startet med at Marc-André ter Stegen - i et intervju med T-online - uttrykte sin misnøye over å spille annenfiolin:

– Selvfølgelig blir man litt sprø av det (å hele tiden være annenkeeper). Man gjør sitt beste, men er likevel ikke der man skulle ønske at man var. Jeg vil bli førstevalget på landslaget. Det er ikke lett, men tålmodighet er en del av det å være fotballspiller.

Manuel Neuer svarte med å be om samhold i den tyske troppen.

Ter Stegen slo tilbake i et møte med journalister i Barcelona:

– Du kan ikke be om konkurranse og forvente at de som ikke får spille, er fornøyde.

Nå har Neuers sjef i Bayern München, Uli Hoeness, også kastet seg inn i debatten.

– Ter Stegen har overhodet ikke noe krav på å få spille, sa Bayern-presidenten i et TV-intervju etter seieren over Røde Stjerne i midtuken.

– Det er ingen tvil om at Manuel Neuer er nummer én og har vært den beste keeperen i verden i mange år nå. Ingen kan si noe annet enn at han er nummer én.

– Støtten til ter Stegen kommer bare fra media i det vestre Tyskland, ikke her i sør. Ter Stegen er en veldig god keeper, men Neuer er mye bedre har mer erfaring, mente Hoeness og sa også at det er noe helt annet med keepere enn med utespillere. Han var klar på at «det må være et hierarki» blant målvakter.

Manuel Neuer selv var ordknapp etter Røde Stjerne-kampen:

– Jeg vil ikke føre noen debatt. Jeg vil bare gjøre jobben min for å hjelpe laget.

I Tyskland har keeperne alltid hatt en spesiell status.

– Målvakten i Tyskland er ikke en av de elleve på banen, det er nummer én og så er det de ti andre, skriver Spiegel-kommentator Peter Ahrens for å sette debatten litt i perspektiv.

– Landslagsmålvakten er et monument.

VGs tips: Hjemmeseier med 0–2 i handikap

Bayern München holdt på å rote seg vekk i ligapremieren i august med bare 2–2 hjemme mot Hertha. Men har tatt seg sammen siden med to seirer og et godkjent 1–1-borteresultat mot sterke RB Leipzig.

Hjemme har ikke laget røket i bundesligaen siden 6.oktober ifjor. I 10 av 15 hjemmekamper siden den datoen har Bayern scoret minst tre mål eller mer.

Köln vant 2.bundesliga klart i forrige sesong, men har typisk nok funnet overgangen til toppserien litt vel tøff. Én seier og tre tap er fasiten på fire kamper, og med 4–7 i målforskjell. Gjestene har syv spillere på skadelisten.

Hjemmelaget beseiret Røde Stjerne med 3–0 på onsdag, og det er lite sannsynlig at Köln skal gjøre det så veldig mye bedre på Allianz Arena.

Hjemmeseier med 0–2 i handikap gir 1,70 i odds, spillestopp er kl. 15.25 og Viasport 1 viser kampen.

