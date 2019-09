Guardiola om rivalen: – Liverpool har absolutt alt

Manchester City-manager Pep Guardiola bruker store ord om Jürgen Klopps Liverpool før helgens runde.

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-sjefen sa dette på sin pressekonferanse fredag, ifølge Liverpool Echo.

– Liverpool har absolutt alt når det gjelder posisjonsspill, kontringer, dødballer, overganger, offensivt, defensivt og mentalt. Banen Anfield - mange ting, sa Guardiola.

City-manageren insisterte - for å komme eventuelle kritikere i forkjøpet - på at han ikke driver med «mind games».

– Jeg sa det da de var i ledelsen, jeg sa det da vi var i ledelsen, når vi vinner og når vi taper.

Guardiolas uttalelser er verdt å merke seg med tanke på alle de gode motstanderne han har hatt som trener både i Barcelona og Bayern München.

Manchester City ligger i øyeblikket på 2. plass - fem poeng bak Liverpool, med bare fem kamper spilt.

– Jeg vet hvor vanskelig det har vært, hvor vanskelig det er og hvor vanskelig det kommer til å bli, uttrykte Guardiola kampen mot Liverpool for de regjerende seriemesterne. De var ett poeng foran rødtrøyene sist sesong.

Søndag venter en vanskelig bortekamp mot Chelsea for Liverpool. Klopps menn har generelt trøbbel med de andre topp 6-klubbene når kampene går på bortebane. De har vunnet bare én av 12 kamper på bortebane mot topp 6-lagene de siste årene. På fredagens pressekonferanse ble Klopp konfrontert med denne statistikken:

– Det er fordi disse er gode lag. Det er en av grunnene. Det er selvfølgelig ikke så bra, men jo lenger tid det går, jo mer sannsynlig er det at det vil endre seg.

– Vi drar til Chelsea for å få et resultat. Du kan ikke garantere at du vinner, fortsatte tyskeren - og la til:

– Jeg tenker ikke på kampene vi har tapt tidligere.

Klopp ble også spurt om Frank Lampards Chelsea, som har åtte poeng mot Liverpools 15.

– De spiller spennende fotball. Det er et spennende ungt og bra fotballag. Lampard gjorde en strålende jobb i Derby, så jeg er ikke overrasket over at han gjør en god jobb i Chelsea.

VGs tips: Borteseier

Chelsea har gjort det bedre hittil denne sesongen enn man kanskje kunne ane på forhånd med tanke på at manager Frank Lampard stiller med så mange unge spillere.

Men det er kanskje nettopp det - at siden spillerne er så unge at de hittil har hatt vondt for å gjennomføre kampene sine fullt ut. Det var først borte mot Wolves forrige helg at Chelsea maktet å bryte dette mønsteret i høst (5–2–borteseier).

Liverpools ligasesong går så det griner. 5–0–0-flyt og 15–4 i mål er imponerende tall. Tenk på at Chelsea allerede har sluppet inn 11 baklengsmål på sine fem ligakamper. Og at London-klubben kun har vunnet én av ni siste innbyrdes ligamatcher.

Vi går for borteseier til 1,95 i odds, spillefristen er kl. 17.25 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 22.09.19 kl. 10:49

