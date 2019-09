«MÅ UTVIKLE SEG»: Det er beskjeden Martin Ødegaard får fra trener Imanol Alguacil til tross for en strålende start på La Liga-sesongen. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Real Sociedad-sjefen advarer Ødegaard: – Har ikke oppnådd noe

SAN SEBASTIÁN (VG) Mens spansk presse nærmest spretter champagnen etter storspillet til Martin Ødegaard (20) i La Liga, sørger Real Sociedad-trener Imanol Alguacil (48) for å holde ungguttens ben plantet på jorden.

Baskeren, som har ledet Real Sociedad til en imponerende andreplass i La Liga etter seks serierunder, viser begrenset entusiasme da VG spør hva han synes om nordmannens prestasjoner så langt denne sesongen.

– Martin gjør det bra, akkurat som resten av laget. Han jobber mye uten ballen og skaper mye med ballen. Jeg har alltid sagt at vi kjenner til hvor talentfull han er, han har en jobb å gjøre, men laget hjelper ham mye, sier Alguacil, som tydelig er mest opptatt av å fremheve laginnsatsen.

– Jeg er ikke i tvil om at hvis Ødegaard opererer på et så høyt nivå, så er det fordi de som er rundt ham, hjelper ham mye. De utfyller hverandre bra. Det er høyt nivå og mange ferdigheter i laget, fortsetter han.

Flere eksperter på La Liga har utropt Ødegaard til den beste spilleren så langt denne sesongen etter at han leverte en oppsiktsvekkende assist i 3–0-seieren over Alavés torsdag kveld, men sjefen lar seg ikke rive med av den slags. I stedet sender han en advarsel i retning den mye omtalte formspilleren:

– Han er nødt til å fortsette å ta steg, han må utvikle seg mer, for han har ikke oppnådd noe som helst ennå. Det er bare spilt seks serierunder. Vi er nødt til å være varsomme. Det vi har gjort, er bra, vi må nyte det, men vi må tenke på fortsettelsen. Og fortsettelsen kommer garantert til å bli komplisert.

Ødegaard fikk fri fra pressen etter Alavés-kampen, men tomålsscorer Mikel Oyarzabal stilte opp. Real Sociedad-profilen takket nordmannen for den fabelaktige assisten på 1–0-målet og gleder seg over 20-åringens innflytelse i laget etter utlånet fra Real Madrid.

– Vi vet alle hvilket nivå Martin er på. Det er en glede å kunne spille med ham, og vi må prøve å utnytte det så godt som mulig. Hele laget må prøve å sørge for at han kan nyte godt av oss, og at vi kan nyte godt av ham. Da kommer alt garantert til å bli bra for alle, sier venstrevingen.

Superlativene ligger løsere hos lokalpressen enn innad i Real Sociedad. Kommentatoren Xabier Isasa i avisen Mundo Deportivo hyller fredag morgen Ødegaards «uendelige repertoar» og mener spilleren kommer «fra en annen galakse».

Marca kaller Ødegaard «en av stjernene i La Liga» og beskriver prestasjonen hans torsdag kveld som «magi».

Allerede søndag kveld får han en ny mulighet til å imponere når Real Sociedad gjester Sevilla.

Publisert: 28.09.19 kl. 12:10







