Matthijs De Ligt i kamp med Federico Chiesa fra Fiorentina. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Ekspert om Juventus-De Ligt: – Hang ikke helt med til tider

Det nederlandske stortalentet Matthijs de Ligt (20) har fått en brutal start på Juventus-livet. Onsdag er det Champions League-start borte mot Atlético Madrid.

– Sammenlignet med sist sesong er Juventus under et helt annet press i hjemlig liga. Napoli har forsterket seg defensivt, mens Antonio Contes Inter har forsterket seg overalt. I tillegg har Juventus nå Giorgio Chiellini ute med skade i flere måneder, sier Strive-kommentator Even Braastad.

– Dette baner veien for mye spilletid for Matthijs de Ligt. Det blir ingen rolig innfasing for hans del – som kanskje var planen. Han fikk en svært tøff debut mot Napoli, der han rett og slett ikke hang helt med til tider, fastslår Braastad.

Juventus slapp inn tre mål, men vant til slutt 4–3 over Napoli.

– Matthijs de Ligt er utvilsomt et enormt stort talent. Men det er et stort steg å gå fra midtforsvaret bak en ung og sulten gjeng i Ajax, til å fylle Chiellini-skoene bak hos Juventus. Det skortet på de offensive relasjonene mot Fiorentina i helgen, men det er det defensive hos Juventus jeg er mest usikker på på nåværende tidspunkt, sier Even Braastad, som også er halvparten av duoen bak podkasten «Støvelball».

– Champions League var jo der han for alvor slo gjennom med Ajax forrige sesong, blant annet med gode kamper mot Juventus.

Etter tre kamper i Serie A ligger faktisk ikke Juventus på topp. I 552 dager på rad, tilbake til mars 2018, var Juventus nummer én eller i det minste like mange poeng som lederen. Etter 0–0 borte mot Fiorentina er Juventus nå to poeng bak ledende Inter.

Samtidig har Juventus en ekstremt god stall nå. Så god at duoen Emre Can (eks-Liverpool) og Mario Mandžukić (eks-Bayern) ikke kom med i Champions League-troppen.

– Bredden i Juventus-troppen er formidabel nå. Can har havnet langt bak i køen etter at Adrien Rabiot og Aaron Ramsey ble hentet, samtidig som Sami Khedira skal ha overbevist Maurizio Sarri i løpet av sommeren. Mandzukic ser ut til å havne i Qatar nå i løpet av den nærmeste tiden, forteller Even Braastad.

I mars møttes Juventus og Atlético Madrid i åttendedelsfinalen i Champions League. Spanjolene vant 2–0 hjemme, men Cristiano Ronaldo snudde med hat trick til 3–2.

– Kampene mellom Atlético og Juventus var fantastiske. Ronaldo elsker å møte sin tidligere byrival, noe han sist viste i returoppgjør i vår, fastslår Even Braastad.

Ronaldo vant turneringen med Real Madrid i 2014, 2016, 2017 og 2018.

Publisert: 18.09.19 kl. 11:57

