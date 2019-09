Lånesoldat fra United reddet Liverpool

(Sheffield United-Liverpool 0–1) Dean Henderson (22) drømmer om å bli førstekeeper i Manchester United. Men lørdag reddet han ligaleder Liverpool med en megatabbe.

Henderson er på lån fra Manchester United til Sheffield United. I sitt første møte med Liverpool hadde han muligheten til å bli helt, men en fatal miss etter 70 minutters spill gjorde kampen til en vond opplevelse.

Georginio Wijnaldum skjøt. Nesten rett på keeper. Men Henderson rotet ballen mellom beina sine og i nettet. Det ble kampens eneste scoring.

Wijnaldum står nå med til samme 22 Premier League-mål for Liverpool og Newcastle. Målet var Liverpools første skudd på mål i hele matchen.

– En gedigen tabbe avgjorde denne kampen, fastslo TV 2-ekspert Mina Finstad Berg i studio.

– Henderson sa på forhånd at han som Manchester United-mann gledet seg til å møte Liverpool, men da kan han ikke gjøre slike tabber.

Dermed tok Liverpool sin 16. strake Premier League-seier. Jürgen Klopps menn har tapt bare én av sine siste 45 ligakamper - og det nederlaget kom mot Manchester City sist sesong. Nå er de i en solid ledelse på tabellen.

Sadio Mané hadde to store sjanser til å score i 1. omgang. Det første etter en nydelig pasning fra Virgil van Dijk, det andre etter at Mohamed Salah og Roberto Firmino hadde gjort halve jobben - men Manè skjøt i stolpen.

Liverpool hadde ikke eneste avslutning innenfor rammen de første 45 minuttene. Sheffield United forsvarte seg bra.

Det gjorde de i og for seg også i 2. omgang, men keeperens tabbe gjorde at Sheffield United måtte angripe for utligning. Det ga selvfølgelig større åpninger, men Liverpool ble stående med sin ene scoring.

Trent Alexander-Arnold hadde dagen da han ikke var venn med ballen. Det var i det hele tatt mange tekniske feil hos Liverpool-spillerne denne lørdagen. Men typisk for et topplag så fikk de scoringen som var nok til å vinne.

Liverpool ble snytt for en straffe da Sadio Mané gikk i bakken tidlig i 2. omgang. VAR sjekket ikke hendelsen.

– Reprisen viste at det var klar straffe, fastslo Simen Stamsø Møller i TV 2-studio.

Virgil van Dijk var en av de få som holdt sitt normale nivå. Midtstopperen ryddet opp i stor stil også lørdag. For første gang denne ligasesongen scoret ikke Mané, Salah eller Firmino for Liverpool.

