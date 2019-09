Kane reddet tre poeng etter keepertabbe og rødt kort

(Tottenham - Southampton 2–1) Etter å ha tatt ledelsen mistet Tottenham en spiller og slapp inn etter en gigantisk keepertabbe. Så dukket Harry Kane opp i boks.

Det ble en dramatisk første omgang mellom Tottenham og Southampton. Tottenham hadde farlige sjanser og særlig Heung-min Son var farlig frempå. Det var også han som sto bak kampens første scoring da han la ballen til Tanguy Ndombele som satte inn 1–0 for hjemmelaget etter 24 minutter.

Men så kokte det over for Tottenhams høyreback ikke lenger etter. Etter 27 minutter sendte han knottene inn i Soufiane Boufal og fikk gult kort for det. Kun fire minutter senere rev han ned Ryan Bertrand på vei gjennom, og fikk marsjordre fra dommeren. Dermed måtte Tottenham fullføre kampen med ti mann.

Lloris-tabbe

Tottenham så ut til å ha kontroll også etter utvisningen, men så rotet virkelig Hugo Lloris det til for hjemmelaget. Keeperen prøvde å ta en såkalt «Cruyff-vending» på en pressende Danny Ings, men bommet rett og slett på ballen. Dermed kunne Ings spasere inn utlikningen for Southampton etter 39 minutter.

Da gjør det godt for den franske keeperen å vite at han har en spiss som heter Harry Kane på topp. En mønsterkontring regissert av Son og Christian Eriksen endte med at sistnevnte fant Kane i boks som etter en vending banket ballen ned i hjørne til 2–1 for Spurs.

I andre omgang var Southampton farlig frempå ved flere anledninger, men Lloris vartet opp med flere gode redninger. Det var tydelig at han ikke ville være grunnen til poengtap her, for han hadde flere store matchvinner-redninger i løpet av de siste 45 minuttene.

Flere scoringer ble det ikke, og dermed endte det 2–1 til Tottenham som dermed klatrer opp til en fjerdeplass.

MATCHVINNER: Harry Kane ble redningsmann for Tottenham som slo Southampton 2–1. Foto: Yui Mok / PA Wire

Chelsea-seier

Tottenham var ikke det eneste laget i London som kunne juble for hjemmeseier lørdag. Chelsea vant også 2–0 mot Brighton etter mål av Jorginho og Willian. Og da de mer rutinerte karene scoret, var det ungguttene som assisterte. Mason Mount ble felt i boks og straffen var det Jorginho som satt.

Men den andre assisten kom fra en spiller som før dette oppgjøret ikke hadde ett eneste minutt på banen tidligere i sesongen. Callum Hudson-Odoi kom inn for Pedro etter 63 minutter til stående applaus. Hudson-Odoi røk akillesen tidligere i år, og fikk sin første kamp i ligacupen for Chelsea tidligere denne uken. Da smakte det godt for både Chelseas supportere, Frank Lampard og ikke minst spilleren selv å få en halvtime å krone det med en målgivende pasning til Willian.

Dette var også den første kampen i ligaen for Chelsea denne sesongen hvor de gikk av banen uten baklengsmål.

