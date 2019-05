FINALEKLAR: Ada Hegerberg scoret ikke så mange mål på den siste treningen, men var i godt humør på Groupama Arena. Foto: BERNADETT SZABO / REUTERS

Hegerberg om Barcelona-ryktene: – Har ikke noe å tillegge

BUDAPEST (VG) – Grattis med dagen, åpner Ada Hegerberg (23). Men det er nok 18. mai som er årets viktigste dato for Norges største internasjonale fotballstjerne.

Da spiller hun sin fjerde strake Champions League-finale. Det kan bli den fjerde strake seieren.

– Det er like herlig hver gang. Jeg satt hjemme i leiligheten i går og kroppen begynte å skjelve litt, for jeg gledet meg så mye, sier hun etter treningen på Groupama Arena i Budapest fredag kveld.

Hun tar seg tid til VG i noen små minutter, med en av de veldig mange i Lyons støtteapparat hengende på nakken. Klubben hadde plukket ut den Budapest-fødte tyske midtbanespilleren Dszenifer Marozsan og den franske kapteinen Wendie Renard som spillerne som skulle snakke på den offisielle pressekonferansen foran finalen mot Barcelona.

Den hardtsatsende spanske storklubben skal være nær ved å sikre seg Caroline Graham Hansen, og torsdag ble Ada Hegerberg linket til samme klubb i den spanske avisen Sport. «Vi kan i øyeblikket ikke kommentere noe om det. Vi vet ikke noe om at det skjer noe bak lukkede dører», meldte Hegerbergs agent, Victor Bernard, til VG i går.

Selv svarer Hegerberg slik på ryktene:

– Det vet dere mer enn meg om, så jeg har ikke noe mer å tillegge der. Jeg har ikke hørt noe, nei.

– Kan du garantere at du er i Lyon neste sesong også?

– Ja, det kan jeg. Altså, jeg har kontrakt i to år til. Jeg har ikke noe med dette snakket å gjøre. Jeg vet hvor jobben min ligger, svarer Gullballen-vinneren.

Fokuset nå er uansett årets største klubbkamp, for Hegerberg, som ikke skal være med i VM, er det årets største fotballkamp.

– Sammenlignet med de tre sesongene dere har vunnet. Har de andre lagene nærmet seg?

– Godt spørsmål. For oss har det vært en ganske tøff sesong. Det har vært tettere kamper. Men jeg mener vi er gode nok til å holde det gapet, og da er det opp til oss å jobbe så hardt at nivået høynes enda mer. Det er noe som bør motivere oss også, svarer Hegerberg.

SISTE TERPING: Ada Hegerberg i duell med lagvenninne Shanice van de Sanden på Ferencvaros Stadium i Budapest fredag. Foto: BERNADETT SZABO / REUTERS

Hun har vært i Lyon i fem sesonger og scoret henholdsvis 34, 54, 27, 53 og denne sesongen 26 mål (har spilt fra 32 til 35 kamper).

– Du er i det nedre sjiktet scoringsmessig denne sesongen. Merker du også at det blir tøffere?

– Ja, men det er en del av jobben, å greie å prestere godt selv om det er vanskeligere sesonger. Men selvfølgelig har jeg også kjent at det har vært tøffere. Når man kommer fra en så god sesong må man nullstille seg, og det har vært en utfordring, innrømmer Hegerberg, ikke så veldig opptatt av at Lyon er klare finalefavoritter.

– Altså, det er ikke så mye å henge seg opp i. Det vi kan ta med oss inn er erfaringen. Den gode følelsen. Vi vet hva dette handler om.

Hegerberg har 41 mål totalt i Champions League, og jakter på Anja Mittags rekord (51). Men det har stoppet litt opp denne sesongen, med bare, til henne å være, fire av Lyons 29 scoringer. Hegerberg ble målløs både i kvartfinalen mot Wolfsburg og semifinalen mot Chelsea, men er en kvinne for store anledninger. Da er det lørdag kveld i Budapest som gjelder.

– Jeg har så lyst til å reise hjem med trofeet for fjerde gang. Da blir vi historiske. Det er også viktig for meg personlig, og det er viktig for meg personlig å prestere godt, sier en innbitt Ada Hegerberg.

