KUN ÉN KAN VINNE: Pep Guardiola (t.h.) hilser på Jürgen Klopp før møtet mellom Manchester City og Liverpool i januar. Søndag kveld kan én av dem juble for Premier League-tittelen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Guardiola før skjebnesøndagen: – Jeg sover som en liten gutt

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (48) er én seier unna å lede Manchester City til klubbens andre Premier League-tittel på rad. Likevel hevder han at han ikke finnes nervøs.

Nå nettopp







«Er du nervøs?» Det enkle spørsmålet skaper lett humring i amfiet på Manchester Citys treningsanlegg, der pressen er samlet for å høre Guardiolas siste tanker før den avgjørende sesongavslutningen i Premier League .

Svaret kommer umiddelbart fra den katalanske managerstjernen, som smiler av spørsmålet.

– Jeg er så lykkelig, sier Guardiola.

les også Slik vil Solskjær handle i sommer: – Å kjempe om tittelen neste sesong vil være mirakuløst

– Ingen som helst nerver?

– Ingen i det hele tatt.

– Selv om gevinsten er så stor, og du har så mye å tape?

– Jeg var nervøs før kampen mot Liverpool her da vi lå syv poeng bak dem. Hadde vi tapt den, ville vi ligget ti poeng bak. Jeg sa «wow, hvis vi taper i dag, blir de siste månedene så vanskelige», sier Manchester City-sjefen.

Men laget hans vant kampen 2–1 mot Liverpool den 4. januar, de reduserte avstanden opp til Jürgen Klopps menn til fire poeng, og nå har de vunnet 13 strake seriekamper og leder med ett poeng før siste runde.

Det har riktignok skjedd større mirakler i fotballverdenen bare denne uken enn hvis Manchester City skulle snuble på målstreken borte mot Brighton søndag kveld. Liverpool, som møter Wolverhampton foran et Anfield-publikum som drømmer om klubbens første seriegull siden 1990, viste senest i 4–0-seieren over Barcelona på tirsdag at ingen seirer skal tas på forskudd.

Likevel er ikke Guardiola, som har kalt Liverpool ett av de to beste lagene han har møtt som manager, nervøs.

– Jeg sover som en liten gutt, sier han og fortsetter:

les også Suksessen som skaper et ekstra problem for Solskjær

– Det er en drøm, det er et privilegium, jeg elsker det. Hele Europa kommer til å se på, for alle de andre ligaene er avgjort, topp fire er avgjort, nedrykkskampen er avgjort. Vi skal prøve å spille vårt spill, så godt vi kan, foran våre utrolige fans. Det vil være en drøm å vinne Premier League igjen. Det er en glede å være her foran dere, foran spillerne mine. Jeg vil bare be dem gå ut der og spille som de har gjort de siste to sesongene. «Vær dere selv og uansett hva som skjer, så er det utrolig, det dere har gjort.»

Søndagens dramatiske Premier League-finale følges tett i VGTV-studio både før, under og etter kampene.

TV 2 Sport Premium viser oppgjøret mellom Liverpool og Wolverhampton, mens TV 2 Sport Premium 2 viser Brighton mot Manchester City. Avspark er klokken 16.00.

Lad opp med å se hvordan Liverpool kom seg til Champions League-finalen:

Publisert: 12.05.19 kl. 03:56