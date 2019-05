UNITED-FEST: Ole Gunnar Solskjær under Manchester Uniteds årlige prisutdeling på Old Trafford torsdag kveld. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Slik vil Solskjær handle i sommer: – Å kjempe om tittelen neste sesong vil være mirakuløst

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har ikke ambisjoner om å utfordre Manchester City og Liverpool om ligagullet allerede neste sesong. Under sommerens overgangsvindu vil han satse ungt og langsiktig.

– Jeg tror jeg har vært ganske ærlig om at å kjempe om tittelen neste sesong vil være mirakuløst, for vi er så langt bak for øyeblikket når det gjelder antall poeng, sier Solskjær.

Torsdag kveld stilte han smokingkledd med kona Silje på Manchester Uniteds årlige prisutdeling på Old Trafford, der Luke Shaw ble kåret til sesongens spiller av både de andre spillerne og fansen. Venstrebacken sa det var bittersøtt å motta slike priser etter en så svak sesong for klubben.

Samtidig som United-festen vant konkurrentene Arsenal og Chelsea nemlig hver sin semifinale i Europa League, etter at erkerival Liverpool og Tottenham hadde sikret hver sin plass i Champions League-finalen henholdsvis tirsdag og onsdag. Manchester City ligger på tabelltopp.

Manchester United forbereder en nokså ubetydelig sesongavslutning hjemme mot Cardiff.

– Neste sesong må vi lukke det gapet. Hvis vi klarer å komme oss til februar eller mars og være i nærheten, så er det fantastisk, men hvis ikke vil denne sommeren også handle om å hente spillere som kan være her i mange år, sier Solskjær.

– Ikke som å gå i butikken

– Konkurrentene er alle i en europeisk finale, bortsett fra Manchester City som kan vinne seriegull. Hva har United-fansen å se frem til denne sommeren og fremover?

– Det sier alt om den tøffe ligaen vi er i. Det er ikke som da jeg spilte, da det var oss og Arsenal som vant ligaen, og så kom Chelsea, og nå er det en veldig konkurransedyktig liga. Vi kjemper mot de beste ligaene i verden for disse trofeene, og det forteller oss selvfølgelig at det kommer til å bli en enorm utfordring, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi ønsker å komme oss tilbake dit vi var før, vi vet alle at vi har en stor utfordring foran oss neste sesong. Det blir viktig å samles fra første dag, sesongoppkjøringen blir viktig. Jeg er sikker på at vi vil sørge for at fansen får en grunn til å heie på oss neste år.

Han står overfor sitt første overgangsvindu som permanent Manchester United-manager. Da de var i samme situasjon handlet både Pep Guardiola og Jürgen Klopp for betydelige summer: Manchester City kjøpte blant annet John Stones og Leroy Sané for over én milliard kroner til sammen, mens Liverpool hentet Sadio Mané og Georginio Wijnaldum.

Solskjær erkjenner at det blir en «stor» sommer, men varsler at han vil satse ungt. Manchester Evening News meldte tidligere denne uken at nordmannen vil prioritere «lagspillere» fremfor store stjerner med kjente navn. Og skal man tro Sky Sports kan Solskjærs første signering bli et ungt og forholdsvis ukjent navn: Kantspilleren Daniel James (21) fra Swansea.

– Noen spillere vil definitivt komme. Det kommer noen unge spillere inn. Jeg har jobbet med klubben med rekruttering, med analyseavdelingen, vi har identifisert noen spillere vi tror vil passe inn i troppen vår. Så får vi håpe at vi klarer å få noen av dem i land, sier Solskjær, som advarer:

– Det er ikke lett, det er aldri lett selv om spillerne har lyst til å komme. Vi kommer ikke til å nevne navn, men det er ikke som å gå i butikken, for de eies av klubber fra før.

UNITED-AKTUELL: Swanseas kantspiller Daniel James, som her feirer mål mot Brentford i april. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Hektisk møtevirksomhet

Det har i lengre tid blitt spekulert i at Manchester United vil ansette en sportsdirektør for å hjelpe Solskjær med spillerlogistikken, men nordmannen antyder at han sammen med assistent Mike Phelan allerede har lagt planene for sommervinduet.

– Klubben vil offentliggjøre det (sportsdirektør) når de føler at de har funnet riktig mann. Frem til da jobber vi bare i den samme strukturen som vi har nå. Jeg og Mike har vært involvert i veldig mange møter om rekruttering og hvordan vi gjør det videre. Jeg er fornøyd med kommunikasjonen og spillerne vi har funnet. Nå kan vi forhåpentligvis hale noen av dem i land, sier Solskjær.

Han påpeker at hverken Cristiano Ronaldo eller Wayne Rooney var ferdige produkter da de kom til Manchester United.

– Det er mange spillere som har kommet hit og utviklet til superstjerner på toppnivå. Det kommer alltid til å være modellen her at vi utvikler spillere, for vi har det beste støtteapparatet, det beste miljøet, de beste supporterne. Er det noe de elsker, så er det spillere som begeistrer dem, som får dem opp av setene sine, og vi håper at vi kan få inn noen slike, sier Solskjær.

