RBK-heltene fortviler over situasjonen: – Hele Trondheim blør

(Rosenborg – FK Haugesund 0-2) Nils Arne Eggen, Roar Strand, Ola By Rise og Bent Skammelsrud nekter imidlertid alle å rette pekefingeren mot trener Eirik Horneland.

– Vi er i fryktelig dårlig form, og det er ikke bra til å være 16. mai. Vi skuffer oss selv og resten av Fotball-Trøndelag, sier Nils Arne Eggen til VG.

Rosenborgs legendariske trener har nettopp vært på Lerkendal for første gang denne sesongen, og bivånet Rosenborgs 4. tap på fotballens festdag siden 1980. Men han er klar og tydelig på at han ikke ønsker å kommentere noe ytterligere rundt situasjonen i klubben. Det tar han internt, ikke i VG, sier han.

– Jeg føler med klubben. Kunnskapen og kompetansen finnes i klubben, og det er fullt mulig å snu dette. Det er ingen vits å fordele svarteper. Det man trenger minst av alt, er at noen som står utenfor, kommer med sterke meninger, sier tidligere RBK-keeper og -leder Ola By Rise.

I etterkant av 0–2-tapet for FK Haugesund, gikk blant andre TV 2-ekspert Jesper Mathisen knallhardt ut og erklærte prosjektet til Eirik Horneland og den sportslige ledelsen fallitt. Den mangeårige Rosenborg-målvakt By Rise velger selv å være «lojal og optimistisk», men synes likevel det er trist å se klubbens nåværende situasjon.

– Hele Trondheim blør, sier kommunaldirektøren i samme by.

Roar Strand nådde 645 kamper for Rosenborg, men få av dem var så svake som årets Rosenborg-prestasjon 16. mai. Heller ikke den utrettelige midtbanespilleren ønsker å uttale seg om Hornelands jobbsituasjon, men:

– Det er ikke bare hans skyld, spillerne må også gå i seg selv. Horneland har et system, men sannsynligvis ikke spillerne til det. Og det er ansvaret til hele det sportslige apparatet. Det har vært litt mye styr i det siste, sier Strand.

Han mener, selv om avstanden opp til serieleder Molde forblir uendret og på 13 poeng, at Rosenborg bare må glemme gullkampen. Selv har han opplevd tunge starter, han også, men «ikke så ille som nå»:

– Det er vondt å se klubben nå, jeg synes det. Du ser at de vil, men de får det bare ikke til.

Rosenborg feirer 17. mai på nedrykksplass, har scoret fire mål på åtte kamper og gikk målløse av Lerkendal for andre gang på fire kamper.

– Nå er det så «gæli», at det er å sparke noen som ligger så langt nede. Rosenborg er et bunnlag, og det er uten energi, det ser dødt ut, som de ikke har trent i det hele tatt. Det er en varsellampe som har lyst lenge, uten at de har gjort noe med det, sier Bent Skammelsrud.

Det er Horneland som har mottatt brorparten av kritikken, og etter kampen erkjente han at sin posisjon er «utsatt». Ifølge Skammelsrud er det flere som burde se seg selv i speilet.

– De som nesten skal ha minst skyld, er de nye trenerne. De har brukt all sin tid på dette, og det er veldig lett å skylde på dem. Troppen bure blitt forsterket, flere unge burde kommet inn, sier Skammelsrud, og retter en indirekte finger mot den sportslige ledelsen.

Samtidig peker han bakover i tid, mener at Rosenborg forrige sesong bokstavelig talt ble reddet av André Hansen. Og allerede etter åtte kamper, kan det være dags for å erklære inneværende sesong som over, sier han.

– Når resultatene ikke kommer, betyr det at spillerne tviler. Hverken det nye eller gamle systemet deres fungerte,, og han har kastet de kortene han har hatt. Nå står Horneland igjen som et spørsmålstegn, analyserer midtbanegeneralen.

PS! Rosenborg får en ny sjanse til å gjenvinne hjemmefansens tillit søndag 19. mai. Da kommer Mjøndalen på besøk.

