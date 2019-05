HOLDER I SJEFENE: To av signeringene Ronny Deila gjorde før sesongen har tatt umiddelbart lederansvar i Vålerenga-garderoben. Til venstre gir Deila en klem til Johan Lædre Bjørdal og til høyre er Enga-treneren sammen med Matthías Vilhjálmsson. Foto: Bjørn S. Delebekk

Deila om endringene i VIF: – Det var fritt vilt hvem som regjerte

VALLE (VG) En «sinnssyk evaluering». En planlagt strategi som er blitt fulgt. Et angrepsspill som sitter. Og lederpersonligheter som har endret garderoben i Vålerenga.

Det er ifølge trener Ronny Deila noen av punktene som har ført klubben på offensiven før lørdagsderbyet mot Lillestrøm. Resultatene i Eliteserien tyder iallfall på det; Fra siste tredjedel av 2018 til første tredjedel av 2019 har Vålerenga gått fra to seirer på de ni siste kampene i fjor (mot nedrykkslaget Start og Ranheim i siste runde), til fem seirer og 17 poeng på de ni første i år.

I antall poeng og målforskjell har Vålerenga faktisk hatt sin sterkeste sesongstart siden klubbens siste opprykk til Eliteserien, pasningstallene viser at VIF-spillerne i langt større grad både prøver og treffer medspillere når de har ballen, og Ronny Deila kjenner følelsen av at alle har det gøy hver eneste dag på jobb.

– Alle vil hverandre vel, det er virkelig et fellesskap i både spillergruppen og trenerapparatet. Det skinner gjennom på banen, mener Deila etter fire seirer på fire hjemmekamper før rivalen fra Romerike er motstander nummer fem på Intility Arena i år.

– Er det nytt at samholdet er godt og at man vil hverandre vel?

– Ja, det er det. Det var veldig mye grupperinger da jeg kom inn. En spillergruppe som hadde lite meninger. Det tar tid å endre en kultur, ikke er vi friskmeldt ennå, men vi er på vei nå. Nå er det klare meninger om hva de vil, hva de trenger og en gjeng som er opptatt av å gjøre noe med Vålerenga. Ikke bare prestere selv og komme vekk, sier Ronny Deila.

VG intervjuer Vålerenga-sjefen på hans kontor. Noen stoler og en pult utgjør innredningen, pluss det som henger på veggene: En ukekalender, en taktikktavle, en tusjtavle og en tv. I rommet ved siden av sitter resten av trenerteamet, som var gjennom det Deila beskriver som en «sinnssyk evaluering» etter sjetteplassen i 2018-sesongen.

– Den tror jeg trenerapparatet synes var slitsom og tung. Vi satt i ferien og brukte timevis på evaluering. Det vi kom ut fra der, har vi gjort. Den strategien har vi stått på. Det virker å være riktig, mener Deila.

Allerede før serieavslutningen mot Ranheim lanserte Ronny Deila 2019-planen blant annet gjennom VG, der han snakket om å få inn mer fysikk, flere tøffinger, skandinaviske ledertyper, etterstrebe riktigere alderssammensetning i troppen og spille kun én formasjon (4-2-3-1) uansett bane, underlag og motstander.

Fulgte planen

Inn kom Matthías Vilhjálmsson (31), Johan Lædre Bjørdal (32), Herolind Shala (27), Efraín Juárez (31) og Deyver Vega (26). Alle i alderssegmentet Deila ønsket. Han vil helst at stallen består av åtte spillere mellom 16 og 21, åtte spillere mellom 21 og 27 og åtte spillere fra 27 og oppover – og anslår at Vålerenga nå har åtte-åtte-ni fordelt i disse kategoriene.

De fem nye har alle levert på banen, men spesielt de to førstnevnte har gjort noe med garderoben. Bjørdal var Bodø/Glimt-kaptein allerede som 20-åring og har sammen med erfarne Vilhjalmsson tatt plass øverst i spillerhierarkiet Deila savnet i fjor.

– Det var ikke en tydelig ledergruppe. Folk ble sin egen herre. Nå er det en tydelig ledergruppe i Matti, Johan, Adam (Larsen Kwarasey) og Lekven (Magnus), og når de er sånn, har de andre funnet plassen sin. Det var fritt vilt på hvem som skulle regjere i garderoben. Det ble ikke riktig, beskriver Deila om fjoråret.

– Det var ikke et hierarki?

– Hierarkiet var ikke tydelig nok. Alle skal bli hørt, alle skal bli sett, men alle må skjønne hvem som tar beslutningene. Og vi må ha ydmykhet og respekt over dem som har erfaring og er eldre. Jeg «køddet» litt med hierarkiet ved å bruke de unge, litt fordi de var unge. Nå er det de som er best som spiller, sier den tidligere Celtic-manageren.

les også Her er Lillestrøm i særklasse landets svakeste

Ut har blant annet Felipe Carvalho og Samúel Fridjónsson gått. Deila mener begge trengte noe nytt.

– Carvalho er en annen kultur. Han hadde ferdigheter langt over gjennomsnittet, men vi klarte ikke få ham til å fungere i gruppen. Det var flere utfordringer, som at familien hans ikke kom hit, sier Vålerenga-treneren, som påpeker at hverken den selvsikre uruguayaneren eller islendingen Samúel Fridjónsson var «råtne egg i kurven».

Om Fridjonsson: Mistet tillit

– Samuel er en veldig god fotballspiller og en flott fyr. Alle skal si at vi har en konflikt. Det vi hadde, var en utfordring med tanke på hvor han mente han var, og hvor jeg mente han var, og hvordan vi skulle komme videre på det. Vi mistet litt tillit til hverandre, det er ikke tvil om, og at han trengte en ny hverdag. Vi fikk det til ikke å fungere, de utviklet seg ikke. Jeg fikk hverken Samuel eller Carvalho til å være optimale. Da måtte vi gjøre noe.

– Har du ofret ungdomssatsingen noe for å vinne flere fotballkamper?

– Nei. Det er to forskjellige ting å drive på. Jeg har fått masse kritikk for at vi ikke er blitt bedre fortere. Alle som bruker unge spillere, ligger i bånn av tabellen. Tromsø og Stabæk er de beste eksemplene. I fjor brukte vi seks-syv 98/99-modeller. Ingen snakket om det, og vi ble nummer seks, og så du på lagene foran oss, var det ingen som var i nærheten av det. Da må du velge, hevder Deila.

les også Bengt Eriksen i fjor: – Prosjekt Deila går altfor sakte

Han håper både Stabæk og Tromsø holder seg i Eliteserien, både på grunn av fotballen de spiller og satsingen de har valgt. Selv sikter han seg inn mot topp fire i 2019 og har mål om europacupspill i 2019.

– Skal vi være et topp fire-lag, er det vanskelig å finne unge gutter som går rett inn og gjør det bra. For spiller du på et topp fire-lag, er du en meget god eliteseriespiller. Vi må finne tryggheten mellom det å bruke unge spillere sammen med eldre, samtidig få resultater, og samtidig bygge de største talentene, sier Ronny Deila.

Publisert: 25.05.19 kl. 10:54