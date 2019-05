Valencia snøt Barcelona for «the double»

(Barcelona-Valencia 1–2 ) Valencia har ikke vært i en cupfinale siden 2008. Da vant de. Lørdag kveld benyttet de sjansen da de endelig fikk kjempe om den store pokalen igjen etter et utrolig drama.

Allerede etter fire minutter kom et varsko om hva som var i vente i Sevilla. Rodrigo Moreno rundet keeper Jasper Cillesen og satte ballen i retning det tomme målet. Der kom Gerard Pique seilende med en lang tå og fikk hindret scoring i siste liten.

I det 21. minutt kunne ikke Barca-stopperen gjøre noe. Da fyrte Kevin Gameiro av en kanon fra 14 meter etter å ha lurt Jordi Alba opp i pølseboden. Cillesen rakk aldri å få opp hendene på det knallharde skuddet.

Det gikk fra vondt til verre 12 minutter senere. Da ble Alba fraløpt av Carlos Soler i et helhjertet løp på høyrekanten. Stopperne hadde mistet synet av Rodrigo Moreno som enkelt kunne sette inn 2–0 med hodet fra kloss hold.

På tampen av 1. omgang hadde både Lionel Messi og Ivan Rakitic store sjanser til å score, men Valencia-keeper Jaume Domenech tok det som kom.

I pausen byttet Barcelona-trener Ernesto Valverde inn både Arturo Vidal og Malcom og tok ut Arthur og Nélson Semedo i jakten på den femte strake cupfinale-triumfen. Derfra og ut ble det enveiskjøring mot Valencia-målet.

Stolpe og ut

I 56. minutt var det bare stolpen som sto i veien for Messi etter å ha danset seg gjennom Valencia-forsvaret på velkjent vis.

Pique svidde også av en brukbar mulighet i det 70. minutt. Skuddet fra kort hold gikk utenfor.

Tre minutter senere gjorde Messi et av sine enklere mål etter at Clement Lenglet hadde steget til vers på en corner og headet ballen. Keeper kom seg ned i hjørnet, men returen plukket Messi opp og satte den inn i det åpne målet.

Tre minutter på overtid hadde Valencia muligheten til å punktere kampen etter at Barcelona hadde kastet alt og alle i angrep. Goncalo Guedes kom alene med keeper Cillesen, men skuddet gikk utenfor.

Barcelona gikk for «the double» etter å ha blitt slått ut av Champions League, men endte «bare» opp med seriegullet. I den sjette Copa del Rey-finalen endte det med tap.

PS! I Tyskland sørget to scoringer av Robert Lewandowski og én av Kingsley Coman for at Bayern München slo Leipzig 3-0 i den tyske cupfinalen. Dette var Bayerns 19. cuptrofé.

Publisert: 25.05.19 kl. 22:54