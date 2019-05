Brann skapte selv forventninger med den gode 2018-starten

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Brann 0–1) Forventningene til Brann i 2019 har Lars Arne Nilsen skapt selv ved en ekstremt god start på 2018. Brann-treneren lever godt med situasjonen, selv om den er slitsom.

– Når vi vinner er alt bra, når vi taper er alt galt. Sånn er det - utad. Heldigvis har vi det ikke sånn internt, sier Lars Arne Nilsen til VG - og smiler skjevt.

Men forventningene har han som sagt skapt selv.

Brann etter åtte kamper, eller ca en fjerdedel av sesongen, siden opprykket i 2015:

* 2016: 15 poeng - 5.plass.

* 2017: 15 poeng - 3. plass.

* 2018: 22 poeng - ledelse med sju poeng til Rosenborg.

* 2019: 11 poeng - 6. plass - åtte poeng bak serieleder Molde.

Det var altså fremgang de tre første sesongene, men en vanvittig topp i 2018, der Brann sto med sju seirer og en uavgjort på de åtte første kampene.

– Vi lever av resultater. Og det vil alltid være sånn at jo bedre vi gjør det, jo høyere blir forventningene i Bergen om vi skal gjøre det enda neste gang. Og det er jo på mange måter den situasjonen vi ønsker å være i - at folk endelig tror på oss og forventer at vi er gode, sier Brann-treneren der han står i intervjusonen på Nadderud etter 1–0 mot Stabæk.

– Og dermed må vi også regne med kjeft, at folk er misfornøyde, når vi ikke vinner, legger Lars Arne Nilsen til.

– Gjør den gode sesongstarten i 2018 det vanskeligere for dere - følge det opp?

– Nei, vi har en rutinert spillertropp, og vi må ikke høre på alle som mener noe om oss. Men det er klart - litt stresset blir vi når resultatene ikke kommer, svarer Nilsen.

– Flere tre-poengere, så blir det enklere for alle, er matchvinner Veton Berishas oppskrift, der han står ved utgangsdøren og snakker med VGs reporter. Han - som scoret sitt første mål for Brann siden overgangen i vinter - mener at alle andre har vært mer stressa enn han selv for dette med scoringer.

MÅLSCORER: Veton Berisha scoret sitt første mål for Brann, på Nadderud mot Stabæk søndag kveld. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Du kjenner meg: Hadde jeg vært 18 nå, så hadde jeg nok blitt stressa. Men ikke nå. Så jeg tror det var viktigere for andre enn meg at scoringen kom, sier Berisha - som scoret vinnermålet (1–0) etter 21 minutter.

– Veton er den jeg er minst bekymret for av alle, sier Lars Arne Nilsen.

Brann skapte 11 målsjanser mot Stabæks to.

– Det er stort sett sånn det har vært i andre kamper også, og da har kampen pleid å ende 1–1 ... sier Nilsen - som trodde det skjedde igjen, på overtid. Men Stabæk-scoringen ble annullert for offside, til Brann-trenerens store lettelse.

– Hvorfor sliter dere mer med scoringer og poeng i 2019 enn i 2018?

– Vi har gjort det så langt, men jeg tror dette vil jevne seg ut gjennom en lang sesong. Jeg mener vi har spilt bra, tross litt for få poeng. Men nå skal vi hjem og ha avslutnings-treninger, det er noe anspent over oss foran mål. Vi setter jo sjanser på trening. Vi må gjøre noe med dette, men jeg tror det er like før det løsner for oss nå, sier Lars Arne Nilsen.

Han sier at det også er en annen grunn til at sesongen så langt er blitt annerledes enn den startet i 2018:

– De fleste av lagene vi møter, de legger seg bakpå. Det er en ny situasjon for oss, og den har vi ikke håndtert godt nok så langt. Men det skal vi klare, sier Nilsen.

– Hvis du hadde fått beskjed før sesongen at Brann skulle ha 11 poeng etter åtte kamper, hva hadde du sagt da?

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med 11 poeng på dette stadiet i sesongen, svarer Lars Arne Nilsen - som derimot var veldig fornøyd med den første timen mot Stabæk.

– Vi hadde så god kontroll. Stabæk skapte knapt en sjanse, sier Lars Arne Nilsen - og tar med seg måten Brann håndterte et vanskelig Nadderud-underlag på på bussen til Gardermoen.

Publisert: 13.05.19 kl. 06:28