De jakter medalje og fortjener ikke Hegerberg-mas

AMIENS (VG) (Sør- Afrika – Norge 2–7) Til tonene fra Rai-Rai og Optimist danser de norske landslagsspillerne rundt på Stade Moulonguet i nordfranske Amiens. De bryr seg tilsynelatende ikke veldig mye om at motstanderen ikke dukker opp.

Spillerne ler mye, fremstår sjeldent sammensveiset, men hvor gode er de egentlig?

Syv kamper er spilt i år, fem er vunnet, to er tapt, men bare én har vært mot en «topp ti»-nasjon, 0–1 mot Canada i en treningskamp i Spania i januar.

Norge har Caroline Graham Hansens matchvinnende egenskaper, men først og fremst har spillerne hverandre, dette er en spesiell gruppe, #sterkeresammen som NFF slagordfester det. Så er spørsmålet hvor sterke de er sammen. Hvor langt kan et sterkt samhold bære et lag i et verdensmesterskap?

Snart får vi svaret.

Banyana Banyana, de sørafrikanske fotballkvinnenes kjælenavn, kom til slutt frem etter et trafikk-kaos. Kampen begynte en time og et kvarter for sent, men fremdeles så det ikke ut som sørafrikanerne var på plass.

Det endte med en brutal norsk 7–2-seier foran 540 tilskuere, og det var ikke så lett å bli klokere av denne kampen. Det ble mest en behagelig offensiv lek, litt scoringsselvtillit til spissduoen Isabell Herlovsen (tre mål) og Lisa-Marie Utland (to), og et vakkert mål av bokstavelig talt fremadstormende Vilde Bøe Risa.

Men er Norge kapable til å blande seg inn i de ypperste verdenstoppen fra sin plass som nummer 12 på FIFA-rankingen? Kjempe jevnt med toppnasjonen USA, vertsnasjonen Frankrike, den nye stormakten England og den gamle stormakten Tyskland?

Ja, mener spillerne. De har bestemt seg, de går for medalje. Jeg har tidligere omtalt den målsettingen som «på grensen til naiv», men det betyr jo ikke at den er feil.

Spillerne ønsker å legge listen helt der oppe, landslagssjef Martin Sjögren er enig med dem og etter havariet i EM for to år siden skal i hvert fall ingen beskylde dem for å være feige.

Caroline Graham Hansen rister avvisende på hodet på spørsmål om det ikke er fare for at denne målsettingen kan bli en stressfaktor i mesterskapet. – Nei, vi satte den fordi det motiverte oss, var hennes klare svar.

NORSKE NØKKELPERSONER: Landslagssjef Martin Sjögren ville ikke risikere at Caroline Graham Hansen ble skadet, og byttet henne ut i 2. omgang. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Graham Hansen har fremstått som en leder etter EM, hele tiden opptatt av å fortelle hvor stort det er å spille for Norge, hvor mye laget betyr. Og lagets prestasjon de to siste årene kan det skrives psykologibøker om. Først fullstendig ydmyket i EM, deretter forsvant Ada Hegerberg og det ble masse rabalder.

Men spillerne beholdt roen, veltet europamester Nederland i VM-kvaliken og det viser mer enn noe annet at det finnes en ikke ubetydelig urkraft i denne gjengen.

Men i VM kommer også en annen kraft i spill, et for de fleste uvant medietrykk. Veldig mye rundt Norge vil handle om Ada Hegerberg, hun er en superstjerne, journalister fra hele verden kommer til å spørre om hvorfor hun ikke er der, igjen og igjen. Det vil være et tema overalt.

Landslagssjef Martin Sjögren vil sikkert ta det meste av trykket på pressekonferansene, og det er ikke de andre spillernes skyld at Ada Hegerberg ikke er med. De forbereder seg til et karrierehøydepunkt og de fortjener ikke Hegerberg-mas.

Lyons Gullballen-dronning hadde selvsagt vært en forsterkning, men hun var med i EM for to år siden, det gikk ikke veldig bra. Hun var ikke med i kvalifiseringen til VM, det gikk veldig bra.

I Amiens var VM-klare Sør-Afrika nesten sjokkerende svake, særlig siden åtte av spillerne som startet mot Norge også var i førsteelleveren i en 0–0-kamp mot Sverige i januar.

Den sørafrikanske analysekvinnen som filmet kampen ristet stadig mer oppgitt på hodet. Etter halvspilt førsteomgang var det 4–0, ved pause sto det 5–0, og etter en roligere norsk 2. omgang, og noen slappe norske forsvarsfeil, endte det 7–2.

I FRANKRIKE: Trond Johannessen.

Man kan jo lure på hva som er poenget med en slik oppkjøringskamp, men kanskje var det en fordel å få kost seg litt, ikke bli helt nedkjørt. Mange nasjoner har tradisjon for det i siste kamp før et mesterskap, for å få en godfølelse.

Foran EM for to år siden gjorde Norge stikk motsatt, avsluttet med beintøffe oppgjør, mot USA (0–1) og Frankrike (1–1). Det endte ikke så bra.

Og uansett hvor svake Sør-Afrika var: Norge var skarpe i avslutningene.

Det lover i hvert fall godt.

VM starter fredag, Norge mot Nigeria lørdag. Norge er i gruppe med Nigeria, vertsnasjonen Frankrike og Sør-Korea. De to beste går til 8-delsfinalen.

Sannsynlig norsk oppstilling i åpningskampen: Hjelmseth – Moe Wold, Mjelde, Thorisdottir, Minde – Graham Hansen, Bøe Risa, Syrstad Engen, Reiten – Herlovsen, Utland. Ti av disse startet også mot Nederland i september. Bare Bøe Risa er ny (for Maanum).

