LETT MATCH: 36 år gamle Carli Lloyd (i midten) ledet an da USA feide over Chile. Til venstre Mallory Pugh, til høyre Morgan Brian. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Superkeeper hindret ny storseier

PARIS (VG) (USA – Chile 3–0) Strålende keeperspill av Chiles Christiane Endler (27) sørget for at USA måtte nøye seg med en 3–0-seier foran nesten 46.000 høylytte tilskuere på Parc des Princes.

På «hjemmebane» viste PSG-målvakten hvorfor hun regnes som en av de beste i verden. Ingen blir overrasket om tigerspranget som hindret Christen Press fra å nikke inn 4–0-målet halvveis ut i 2. omgang kåres til VMs beste redning.

Det holdt likevel ikke til poeng, selv om USAs landslagssjef Jill Ellis byttet ut over halve laget etter 13–0-seieren over Thailand. De som fikk sjansen ville vise seg frem.

Nå venter en litt spesiell gruppefinale mellom USA og Sverige, som begge har full pott. Det meste handler om veien videre. Med minst uavgjort vinner USA gruppen, og da venter sannsynligvis vertsnasjonen Frankrike hvis USA går til kvartfinalen – et stort tema i VM-landet.

STORSPILTE: Chile-keeper Christiane Endler leverte en kjempekamp mot USA. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Grant Wahl fra Sports Illustrated spurte Jill Ellis om dette på pressekonferansen foran kampen. Han lurte på om det noen gang vil være aktuelt for henne å be spillerne gi noe annet enn hundre prosent (selv om han påpekte at han trodde han vet svaret).

– Jeg sliter med å nå frem til spillerne når jeg ikke vil at de skal takle hverandre på trening. For oss handler det om at vi må sørge for at vi spiller så bra som vi overhodet kan i hver eneste kamp, svarte Ellis.

– Ingen av spillerne vil si det, men jeg tror de har lyst til å møte Frankrike. Jeg tror de er lei av å høre folk mene at Frankrike er bedre enn dem. Og hver gang USA har møtt Frankrike i en viktig kamp, har de vunnet, påpeker Wahl.

USA har spilte 23 kamper i VMs gruppespill siden starten i 1991. Fasiten er 19 seire, tre uavgjort og ett tap. Hvem som har slått dem? Sverige i 2011 ...

36 år gamle Carli Lloyd var blant dem som fikk sjansen mot Chile. Hun har ikke den samme posisjonen som da hun ledet sitt land til VM-gull i 2015, men scoret i sin sjette VM-kamp på rad da hun vakkert feide inn 1–0 med venstrebeinet.

Deretter nikket Julie Ertz (Johnston under forrige VM) vakkert inn 2–0, før Carli Lloyd vant i lufta og 3–0 ved pause. I 2. omgang misset hun fra straffemerket, og Chile greide uavgjort de siste 45 minuttene.

Mest takket være Christiane Endler.

Publisert: 16.06.19 kl. 19:54