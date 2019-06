SAMMENSVEISET: Fra v. Joshua King, Tarik Elyounoussi, Martin Ødegaard, Sander Berge, Håvard Nordtveit, Markus Henriksen, Ole Selnæs, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Sten Grytebust og Omar Elabdellaoui startet kampen mot Romania før helgen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tallene som gir Norge EM-håp

TORSHAVN (VG) Her er en gladmelding for landslagets EM-drøm etter den ruskete seieren mot Færøyene: Kjernen i troppen har endelig landskamperfaring som gir mesterskapshåp.

– Det er superviktig å ha på plass. Erfaring er ikke noe man kan lese eller trene seg til, sier FC København-trener Ståle Solbakken, som selv har spilt både EM og VM for Norge.

All statistikk viser at man bør ha spillere med et snitt på minst 30–40 landskamper på banen for å komme til mesterskap, ifølge Norges assistenttrener Per Joar Hansen, som adresserte denne «forskningen» da han gjestet podkasten Heia Fotball i vår.

VG har sammenlignet situasjonen på landslaget nå med forrige gang et sluttspill var innen rekkevidde: Etter omspillskampene mot Ungarn om EM-plass høsten 2015.

Da hadde kun fire av spillerne i 24-mannstroppen over 30 landskamper. Tre var på banen i playoffen som endte med norgeshistoriens kanskje mest omdiskuterte laguttak og to tap: Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey og Tom Høgli. I tillegg var Rune Jarstein på benken. Mens Ruben Yttergård Jenssen og Tarik Elyounoussi hadde vært med i tidligere tropper under Per-Mathias Høgmo. Snittet på disse seks da var beskjedne 38 landskamper – og de evnet ikke å håndtere anledningen.

TAPTE: Vegard Forren, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui og Pål André Helland går i garderoben etter 2–1-tapet i Budapest i 2015. FOTO: BJØRN S. DELEBEKK, VG Foto: BJØRN S. DELEBEKK

I dag er syv av Lars Lagerbäcks stamspillere innenfor Perrys gylne kategori.

Veteranene Rune Jarstein (60) og Tarik Elyounoussi (56) leder an.

Håvard Nordtveit, Markus Henriksen og Stefan Johansen får alle gullklokken for 50 spilte landskamper etter neste opptreden for Norge.

I tillegg er Joshua King (40) og Omar Elabdellaoui (38) blitt erfarne landslagsspillere.

Landskamp-snittet på disse syv er nesten 50. I tillegg kan folk som Ole Selnæs (27 nå), Ørjan Nyland (27 nå), Moi (24 nå) og Haitam Aleesami (23 nå) komme over 30 før neste sommer. Dessuten har ungguttene på landslaget allerede tosifret kamper med flagget på brystet: Martin Ødegaard (18), Kristoffer Ajer (10) og Sander Berge (14). I troppen til de to siste landskampene – om vi regner inn den normale keepertrioen – er snittet drøyt 25 landskamper. Og det er i underkant av ti kamper igjen før en eventuell EM-åpning neste sommer.

Men TV 2-ekspert og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland poengterer: EM-kvaliken så langt, hvor 2-0-ledelser mot Sverige og Romania har blitt spist opp av motstanderen på Ullevaal, har vist at laget likevel mangler erfaring på landslagsnivå.

– Man kan håpe og tro at de lærer fort, men det blir de også pent nødt til. Noe av det som i størst grad skiller de beste fra de nest beste, er evnen til kampledelse, sier Hangeland til VG på ruteflyet via København hjem fra Færøyene.

Han savner kampledelse både fra benken og fra banen, og stiller spørsmålene:

Hvem det er som tar tak og endrer en negativ trend i kampen?

Hvem sender signaler verbalt, med kroppsspråk og type pasninger, når det trengs?

Selv var han med på hele syv kvalifiseringer som endte uten mesterskap, til tross for at de hadde en rekke begavede spillere med svært mange landskamper.

– I de avgjørende øyeblikkene var vi ikke gode eller erfarne nok til å vippe marginene vår vei. Det som er frustrerende på et norsk landslag, er at man gjerne ser det i etterkant, og lærer for sent. Derfor er det så viktig å komme seg til et mesterskap. Jeg tror det først er der man kan få en voldsom utvikling på kynisme, kontroll av kampene og vipping av marginer, mener mannen med 91 landskamper, som bedømmer EM-sjansene slik:

– Vi har toppnivået til å klare det, men er avhengige av en helt annen kontroll og kynisme i perioder av kampene. Når jeg likevel er forsiktig optimist så er det fordi laget består av unge spillere som lærer. Vi må være i posisjon til kampen mot Sverige, og så må vi ha lært til da. Da kan det gå.

Forutsetningene er klare: Trolig må Norge slå både Romania og Sverige på bortebane i høst for å sikre plass gjennom ordinær kvalifisering. Feiler det må Norge slå det som trolig blir Serbia hjemme og vinneren av kampen Skottland-Finland i Nations League-sluttspillet våren 2020.

– I Lars Lagerbäck har spillerne en trener som er grossist i mesterskap, men det hjelper ikke så mye alene. Skulle folk som Kristoffer Ajer, Sander Berge og kompani klare å nå et mesterskap tidlig, vil det ha utrolig mye å si for karrierene deres videre også, sier Ståle Solbakken.

PS! Også Alexander Søderlund (32 landskamper) og Vegard Forren (33 landskamper) har vært i tropper under Lars Lagerbäck.

Troppen mot Ungarn november 2015: Rune A. Jarstein (Hertha Berlin), André Hansen (Rosenborg), Ørjan H. Nyland (Ingolstadt), Haitam Aleesami (IFK Göteborg), Jo Inge Berget (Malmö), Valon Berisha (Salzburg), Veton Berisha (Greuther Fürth), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Mohamed Elyounoussi (Molde), Vegard Forren (Molde), Pål André Helland (Rosenborg), Markus Henriksen (Alkmaar), Even Hovland (Nürnberg), Tom Høgli (FC København), Stefan Johansen (Celtic), Martin Linnes (Molde), Håvard Nordtveit (Borussia Mönchengladbach), Marcus Pedersen (Strømsgodset), Ole Selnæs (Rosenborg), Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Stefan Strandberg (Krasnodar), Alexander Søderlund (Rosenborg), Alexander Tettey (Norwich), Martin Ødegaard (Real Madrid). Vis mer vg-expand-down