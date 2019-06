KRITISK: Martin Ødegaard reagerer på Ada Hegerbergs uttalelser om kvinnelandslaget. Foto: NTB scanpix

Ødegaard ut mot Hegerberg: – Skrekkelig

Martin Ødegaard (20) reagerer kraftig på at Ada Hegerberg (23) har kritisert det norske kvinnelandslaget kort tid før VM i Frankrike.

Oppdatert nå nettopp







– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet. De fortjener bedre, skriver Ødegaard i et innlegg på Instagram onsdag kveld.

– At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå, følger Ødegaard opp.

VG får bekreftet av landslagslagets pressesjef, Svein Graff, at det er Ødegaard som har skrevet innlegget.

– Det er Martin som har publisert teksten på Instagram. Han ønsker ikke å kommentere meldingen utover det han har postet, forteller Graff til VG.

les også Ada Hegerberg: – Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget

Dette reagerer Ødegaard på

Hegerberg ga seg på det norske landslaget 30. august 2017. Siden den gang har Lyon-spissen uttalt seg flere ganger om grunnen til at hun ikke lenger ønsker å representere Norge.

Onsdag vakte det imidlertid oppsikt da Hegerberg igjen kritiserte Norges Fotballforbund og apparatet rundt kvinnelandslaget.

I et stort intervju med Josimar sa hun blant annet dette:

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha. Hvis du vil komme deg noe sted i livet, må du ta noen valg. Med en gang tanken kom inn i hodet mitt: Jeg tror jeg må slutte på landslaget ... Da bare rant alt av. Puuuuuh. Jeg begynte å sove godt igjen, sa Hegerberg til Josimar, før hun fulgte opp:

– Vi har ikke hatt gode nok ledere. De har ikke kompetansen, og vet ikke hvordan man skal dra en hel gruppe på dette nivået med seg. Da blir det veldig farlig for gruppen som helhet.

Reagerer sterkt

Uttalelsene til Hegerberg irriterer åpenbart Ødegaard så mye at han onsdag valgte å publisere en åpen melding til henne på sin egen Instagram-konto, hvor han har over to millioner følgere.

Ødegaard befinner seg for tiden i Oslo, hvor han forbereder seg til herrelandslagets EM-kvalifiseringskamper mot Romania fredag og Færøyene mandag.

Det norske kvinnelandslaget VM-åpner mot Nigeria lørdag klokken 21.00. Mesterskapet spilles i Frankrike - og Hegerberg skal jobbe som ekspert for fransk TV.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 05.06.19 kl. 20:43 Oppdatert: 05.06.19 kl. 21:15