Ødegaard svarer på kritikken: – Føler ikke man må sette seg så godt inn i saken

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Romania 2–2) Martin Ødegaard (20) mener han hadde grunnlag for å kritisere Ada Hegeberg (23).

Oppdatert nå nettopp







20-åringen var Norges beste og scoret det ene målet i 2–2-nedturen mot Romania. Etter kampen spurte VG om han kunne utdype Instagram-innlegget hvor han refset Hegerberg.

– Jeg reagerer på timing og tidspunkt for å komme med disse synspunktene når det er en sak som har foregått i lang tid. Å komme med det rett før jentene skal spille mesterskap, synes jeg var dårlig timing, sier Ødegaard til VG.

Se hans første landslagsmål her:

Det var onsdag Hegerbergs intervju med Josimar, i samarbeid med Morgenbladet, ble kjent. Superstjernen har vært utenfor landslag siden EM 2017.

I intervjuet, som kom ut tre dager før kvinnelagets åpningskamp i VM, kom Hegerberg med kraftig kritikk av NFF og fortalte hvor ille hun hadde det på landslaget.

Ødegaard la senere onsdag ut en Instagram-melding hvor han gikk ut mot Hegerberg. Deretter sa Josimar-redaktør Håvard Melnæs at Ødegaard uttalte seg på sviktende grunnlag.

les også Ødegaards Hegerberg-melding får kritikk: – Uklokt og lite gjennomtenkt

Melnæs mente det ikke var nok å lese enkelte Hegerberg-sitater gjengitt i andre medier, uten å lese den fullstendige artikkelen i Josimar/Morgenbladet. Fotballtidsskriftet har viet hele utgaven til kvinnefotball.

– Jeg føler ikke man må sette seg så godt inn i saken for å skjønne at timingen er dårlig. Det har jeg fått mye støtte for også. Den saken er viktig, men å komme med det nå var feil, sier Ødegaard.

les også Det store sammenbruddet, del II

Ada Hegerberg har ikke besvart VGs henvendelser siden Josimar-utgaven kom ut. Moren Gerd sa torsdag til VG at intervjuet ble gjort i februar, men at Ada Hegerberg ikke hadde noe med publiseringstidspunktet å gjøre.

Marius Lien, som gjorde intervjuet, er klar på at det ikke var tvil om at saken ville komme ut før VM.

Tilbake til kampen på Ullevaal. Ødegaard var langt nede etter at seieren glapp mot Romania.

– Vi gjør en god kamp i 70 minutter, så faller vi sammen som sist. Mot Sverige var det fortjent, men i dag er det litt mer tilfeldigheter. Men vi gjør mange av de samme feilene. Det er surt, sier Ødegaard og peker på 3–3-kampen mot våre naboer.

VGs studio var skuffet etter at seieren røyk:

Publisert: 07.06.19 kl. 23:37 Oppdatert: 08.06.19 kl. 00:03