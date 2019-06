NORSK SPION: Even Pellerud reiser rundt i Frankrike og kartlegger norske motstandere – og mulige motstandere. Foto: Trond Johannessen

«Spion» Pellerud: Norge ikke blant favorittene

PARIS (VG) Han er det nærmeste Norge kommer «mister VM». Nå er Even Pellerud (65) i Frankrike som spion for landslagssjef Martin Sjögren. Han er ikke like optimistisk som spillerne med tanke på mulighetene for en norsk medalje.

Nå nettopp







Pellerud har vært hovedtrener i fem av de syv VM-ene som er arrangert på kvinnesiden, tre med Norge og to med Canada. Han har sølv (1991) og gull (1995) med Norge og fjerdeplass med Canada (2003).

Nå skal han reise rundt og se norske motstandere – samt mulige norske motstandere senere i mesterskapet.

les også 19-åringens volleykanon ga tysk drømmestart

– Hvordan ser du på Norges muligheter?

– Hvis du spør nøytrale er ikke Norge i favorittsjiktet, ikke til å være «topp fire», kanskje heller ikke «topp åtte». Men laget har jo en høy målsetting selv, og det er som Martin sier, det er et veldig bra lag vi har, svarer Pellerud, med strek under lag.

VERDENSMESTERE: Even Pellerud sammen med de elleve som startet VM-finalen mot Tyskland (2–0) i 1995. Bak fra venstre: Linda Medalen, Hege Riise, Tone Haugen, Anne Nymark Andersen, Tina Svensson og Even Pellerud. Foran fra venstre Merete Myklebust, Marianne Pettersen, Ann Kristin Aarønes, Nina Nymark Andersen, Gro Espeseth og Bente Nordby. Foto: Onze / Icon Sport

Blir Norge nummer to i sin gruppe, venter trolig Brasil, Italia eller Australia i 8-delsfinale.

– Det er alle nasjoner vi er på høyde med. Dette er lag Norge kan slå, sier han med betydelig optimisme i stemmen.

Og de norske spillerne har altså tenkt til å gå mye lenger enn en 8-delsfinale. Målsettingen er medalje.

les også Tiden er inne, Reiten. Scenen er din.

– Den er høy, bemerker Pellerud.

– Jeg vil ikke tro at det er naturlig å tenke medalje med det laget her. Men alt er mulig. Faktorer som klaff, medgang og momentum vil komme inn i bildet, og det kan bety utrolig mye i turneringer. Det er ingen som hadde trodd at Nederland og Danmark skulle møtes i EM-finalen sist, for eksempel.

NEDTUREN: Even Pellerud og Norge var på vei mot kvartfinalen i VM i 2015 etter Solveig Gulbrandsens ledermål, men England snudde det og Norge måtte hjem. Til venstre daværende fotballpresident Yngve Hallén. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Norge har spillere som fungerer veldig godt sammen. Så kommer testen nå, er laget så sterkt at det tåler den type motstandere som venter her? Vi har også noen profiler, men kunne kanskje hatt enda flere.

– Da er vel dette tidspunktet å vise seg frem?

– Det er det. Og så er det mange unge spillere, som kanskje først skal blomstre om fire år, så dette er også en fantastisk erfaring å få med seg, sier mannen som også har vært trener i en rekke OL, EM og Concacaf-mesterskap (Nord- og Mellom-Amerika).

– Den største utfordringen for et norsk lag i et VM er rammen rundt kampene. Det er mye mer styr og støy og mennesker på tribunen. Det er det vanskelig å gardere seg så mye mot, men Norge har jo trent litt på det og sånt hjelper, sier han og sikter til høyttalerbråket som ble satt på under noen av de norske treningene før avreise til Frankrike:

Mesterskapsreven er sikker på at Norge går videre fra gruppespillet, og han er ikke i tvil om hvordan det ender mot Nigeria:

– Nigeria slår vi uten altfor mye trøbbel. De har noen gode spillere og fysikk, men de kan ikke stoppe Norge. Det er for mye strekk i laget, de er ikke godt nok defensivt organisert og har ikke riktig holdning til å forsvare seg. Jeg tror Norge vil kjøre over dem etter hvert.

les også Reiten liker ikke storbyer – skal bo ved treningsanlegget i London

Pellerud roste Sør-Korea før åpningskampen mot gruppefavoritt Frankrike, og mente at det kan bli en litt ekkel motstander, siden de er gode til å holde på ballen. Men etter den knusende franske 4–0-seieren, meldte Pellerud, via sms, på spørsmål om han nå har enda mer tro på norsk annenplass i gruppen.

– Ja. Definitivt!

Publisert: 08.06.19 kl. 17:36