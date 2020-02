I KINA: Fotballagent Atta Aneke og den nigerianske angriperen Odion Ighalo har samarbeidet i 13 år. Nå har duoen igjen grunn til å smile. Foto: Privat

Ighalos norske agent om United-overgangen: – Utrolig stolt

Oslo-karen Atta Aneke hentet nigerianske Odion Ighalo (30) til Norge for prøvespill med Lyn i 2007. Fredag kveld fikk spissen drømmeovergangen sin til Manchester United.

– Det føles helt fantastisk. Jeg må innrømme det. Når du har oppdaget en spiller i Nigeria da han var 18 år og hentet ham til prøvespill i 10–15 minusgrader på Kadettangen ... Det gjør meg utrolig stolt å ha vært med på denne reisen og fått til dette her. Selv om det bare er et lån i første omgang, er det utrolig stort, forteller Aneke til VG.

– Hvordan opplever Ighalo å være klar for United?

– Han er utrolig glad for det. Det er en drøm for ham. Jeg la akkurat ut et bilde hvor han står i Manchester United-drakt som liten på en eller annen sandbane i Nigeria, hvor han vokste opp. Det har alltid vært en drøm for ham å spille i den klubben. Det er stort.

Jobbet intenst

Aneke forteller at han har jobbet med Ighalos potensielle overgang til Manchester United de siste dagene, men på et tidspunkt trodde han ikke at det ville bli en realitet.

– Jeg trodde på et punkt at det ikke kom til å gå gjennom, men så ble det plutselig en mulighet litt utpå dagen i går. Da begynte jeg å jobbe intenst med det, forteller agenten.

LANDSLAGSSPISS: Ighalo ble toppscorer under Afrikamesterskapet i 2019. Foto: EPA

Fredag kveld ble det klart at Ighalo går på lån fra kinesiske Shanghai Shenhua til Manchester United ut sesongen. Ifølge Aneke skal flere klubber ha ønsket angriperen som ble toppscorer under Afrikamesterskapet i fjor.

– Det har vært masse interesse og egentlig daglige henvendelser fra klubber i Europa som ville låne ham. Det dukket også opp andre muligheter i Premier League, men han valgte United, sier Aneke.

Engelske medier har omtalt Tottenham som en av klubbene som ønsket Ighalo, men Aneke ønsker ikke å gå inn på navn. Han forteller at United uansett var førstevalget til spissen.

FORTID I NORGE: Ighalo er her i aksjon mot Bodø/Glimt og Stian Theting på Aspmyra i 2008. Foto: SCANPIX

Takknemlig

Etter at Ighalo kom til Norge som 18-åring i 2007, bodde han en periode hjemme hos Aneke. Ikke lenge etterpå skrev nigerianeren under for Lyn og allerede året etterpå ble han solgt til italienske Udinese. Ighalo har senere spilt for klubber som Granada, Watford og Changchun Yatai, før han i fjor signerte en svært lukrativ kontrakt med Shanghai Shenhua.

I KINA: Ighalo har vært i Shanghai Shenhua siden i fjor. Foto: AFP

Etter det VG kjenner til, tjener Ighalo nærmere tre millioner kroner i uken før skatt i Kina. Nå overtar Manchester United deler av lønnsutgiftene.

– Han har en utrolig bra kontrakt i Kina. Han har det. Men konkrete summer kan jeg ikke kommentere, sier Aneke.

– Hvor lukrativ er overgangen til United for deg?

– Det som er viktigst for meg, er å ha gjort en slik overgang. Det betyr mye mer for meg enn det den gjør i kroner. Jeg er stolt over det Odion har fått til. Jeg er utrolig glad for å ha vært med på hele reisen. Det er ganske sjelden, slik den moderne fotballen har blitt, hvor spillere ofte bytter agenter. Jeg har vært med ham siden 2007. Det er 13 år sammen. Gleden over at han har fått denne overgangen nå, er utrolig stor og kan ikke måles i noe, forteller Aneke.

I WATFORD: Ighalo var en stor suksess i Watford med 40 scoringer på 100 opptredener for Premier League-klubben. Foto: Privat

Han opplyser at Ighalo har vært på treningsleir i Kina de tre siste ukene og i tillegg spilt en match. Det gjør at den tidligere Lyn-spissen i utgangspunktet skal være kampklar for United. Ighalo ankommer trolig Manchester på søndag.

Det er Ole Gunnar Solskjær glad for.

– Odion er en erfaren spiller. Han gir oss en ny streng å spille på, en annen type midtspiss, i den korte tiden han vil være hos oss. Han er en fin type og veldig profesjonell. Han kommer til å gjøre maks ut av tiden med oss, sier United-manageren.

Publisert: 01.02.20 kl. 13:34

