I AKSJON: Martin Ødegaard i duell mot Mallorcas Aleix Febas. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

Real Sociedad tilbake på vinnersporet i La Liga – færre målpoeng for Ødegaard

(Real Sociedad – Mallorca 3-0) På sine ti første ligakamper for Real Sociedad gjorde Martin Ødegaard målpoeng i halvparten. På de siste åtte har han bare vært direkte involvert i mål i to.

I de to kampene (4-1-seier mot Eibar og 4-3-seier mot Osasuna) leverte han riktignok både mål og assist, så sluttsummen på Martin Ødegaards ti første La Liga-kamper for Real Sociedad (to mål og tre assist) er ikke veldig ulik sluttsummen for de påfølgende åtte (2+2).

Mot Osasuna vartet han opp med denne lekkerbiskenen:

21-åringen leverer imidlertid ikke varene like konsekvent i ligaen som i perioden før november.

Heller ikke mot Mallorca maktet nordmannen å bidra med målpoeng, men han noterte seg riktignok for en «fantasy-assist» da Portu scoret på returen på Ødegaards skudd fra 17 meter.

Nordmannen fikk også vist frem dribleferdighetene sine. Med litt over 20 minutter igjen på kampuret vartet han opp med en sylfrekk finte som gjorde at Daniel Rodriguez ble stående igjen i pølseboden og se på at pølsemakeren presset ut tur-retur med ketchup.

Bortsett fra det var Ødegaard relativt anonym, og Strive-kommentator Magnar Kvalvik bemerket også følgende like før Real Sociedad la på til 2-0 i den andre omgangen:

– Ødegaard er en viktig mann som ikke har fått det helt til å stemme etter nyttår.

At det ikke ble mål eller en tellende assist for Ødegaard søndag, bryr nok ikke La Reals offensive midtbanespiller seg nevneverdig om.

For etter å ha tapt to strake ligakamper (1-2 mot Villarreal og 0-3 mot Real Betis), var Real Sociedad tilbake på vinnersporet mot 17.-plasserte Mallorca.

Etter en heller kjedelig 1. omgang kom hjemmelaget ut på banen som et nytt lag, og det tok under minuttet av den andre omgangen før svenske Alexander Isak kunne juble for mål.

Da han ble byttet ut, mottok han stående ovasjoner mens publikum sang navnet hans, så det er tydelig at svensken er på gang i sin nye klubb. Før Isak ble byttet ut, hadde Fran Gámez gjort selvmål og etter at svensken ble byttet ut sørget Portu for at det endte 3-0 til Real Sociedad.

– Ikke en kjempekamp av Ødegaard, selv om han også spilte seg opp i den andre omgangen sammen med resten av laget, var budskapet til kommentator Kvalvik da dommeren blåste av for full tid.

Martin Ødegaard & Co. står nå med 34 poeng på 21 kamper, noe som holder til en 6. plass. Mallorca er fortsatt nummer 17 med sine 18 poeng.

PS: Martin Ødegaard leverte en målgivende pasning i cupkampen mot Espanyol for en uke siden:

