UPOPULÆR: Manchester United-direktør Ed Woodward (t.v.), her sammen med managerlegenden Sir Alex Ferguson i Paris. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Solskjær-sjefens hus angrepet: – Ingen unnskyldning for dette

MANCHESTER (VG) Manchester United fordømmer angrepene mot huset til direktør Ed Woodward (48) tirsdag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

Videoer på sosiale medier viser klipp av Manchester United-fans kledd i finlandshetter som angriper et hus med bluss og kommer med hatefulle ytringer mot Ole Gunnar Solskjærs sjef.

Rundt midnatt norsk tid kom Manchester United, som har bekreftet at det var Woodwards hus i Cheshire som ble angrepet, med en pressemelding om hendelsene.

– Manchester United FC har i kveld blitt gjort oppmerksomme på hendelsen utenfor huset til en av våre ansatte. Vi vet at fotballverdenen vil samles bak oss i vårt arbeid med Greater Manchester Police for å identifisere gjerningsmennene bak dette uberettigede angrepet, skriver klubben.

– Alle som blir funnet skyldig i en kriminell handling, eller i forbudt ferdsel på denne eiendommen, vil bli utestengt på livstid av klubben og kan bli rettsforfulgt, skriver United og avslutter:

– Fans som ytrer meningene sine, er en ting, men kriminell skade og forsøk på å sette liv i fare, er noe annet. Det er simpelthen ingen unnskyldning for dette.

Woodward skal ikke ha vært hjemme mens fansen angrep hjemmet hans. Det samme gjelder hans kone og deres to døtre.

United-direktøren har de siste ukene vært offer for flere hatsanger på Old Trafford og fra United-fans på bortekamper. Klubbeierne i Glazer-familien har også fått høre det av fansen den siste tiden.

Solskjær uttalte seg om sangene etter 4–0-seieren over Norwich tidligere denne måneden.

– Som klubb er vi nødt til å holde sammen og være samlet. Vi er en familie. Jeg kan bare si at siden jeg kom hit, har jeg blitt støttet av eierne og Ed. De støtter meg. For meg er det viktig at vi står sammen, sa nordmannen.

Publisert: 29.01.20 kl. 00:09

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 23 22 1 0 54 – 15 39 67 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser