Liverpool nærmer seg penge-toppene

Liverpool vant Champions League i 2019, og det bidrar til at de nærmer seg de beste i «pengeligaen» i fotball.

Det er Deloitte som hvert år lager en oversikt over hvilke klubber som har størst inntekter i internasjonal fotball. Nå har tallene kommet for sesongen 2018/19.

De spanske klubbene Barcelona og Real Madrid ligger på de to øverste plassene, Manchester United er nummer tre og - som i fjor - er også Bayern München, Paris Saint-Germain og Manchester City foran Liverpool.

Men for første gang passerer Liverpool 600 millioner euro i inntekter, og avstanden fram til Bayern München på 4. plass er nå «bare» cirka 65 millioner euro (tilsvarende 640 mill. norske kroner).

Til Manchester City på 6. plass skiller det bare snaut 60 millioner kroner.

– Liverpools langsiktige mål er å være topp fem i pengeligaen, og det er ikke urealistisk, særlig om klubben kan bygge videre på de fine resultatene i Premier League og Champions League, skriver Deloitte.

Liverpool får en ny klesavtale med Nike som er gull verdt. Nike-avtalen kan ifølge Forbes være verdt 830 millioner kroner per sesong. Det er omtrent 300 millioner kroner mer enn avtalen med New Balance.

Suksessen i Champions League 2019 og et mulig ligagull i 2020 gjør at inntektene vil øke ytterligere. Triumfen i Champions League ga alene mer enn 750 millioner kroner.

Liverpool hadde sist sesong for eksempel en langt større inntektsøkning enn Manchester United (900 mill. kroner mot 450 mill. kroner).

Tottenham har aldri vært høyere og følger på plassen bak Liverpool. Begge disse klubbene har naturlig nok hatt et godt år i 2019 takket være Champions League-suksessen. Tottenham har siden sesongen 2017/18 passert både Chelsea og Arsenal. De to andre London-klubbene hadde begge minimal økning i sine inntekter. Arsenal er presset ut av topp 10.

Åtte av klubbene på topp 20 spiller i Premier League. Tre spiller i La Liga, tre i Bundesliga, fire i Serie A og to i franske Ligue 1.

Liverpool møter søndag Manchester United. Klopp mener at Liverpool kan bli bedre defensivt, selv om de har holdt buret rent i ni av sine 11 siste kamper i alle turneringer - og i alle de seks siste matchene. Tyskeren mener at keeper Alisson og spolerte sjanser fra Wolverhampton og Tottenham har vært avgjørende for at det ikke har blitt baklengsmål i det siste.

– Uten flaks, har du ikke en sjanse. Det er ikke sånn at vi har forsvart oss perfekt i disse seks siste kampene. Vi har mye rom for forbedring, og det vet vi, sa Klopp på sin pressekonferanse fredag.

– Vi vil gjerne holde nullen. Det gjør det lettere å vinne.

– Det er en viktig, viktig fotballkamp, sa han om møtet med Manchester United.

– Vi må sørge for at det er større sannsynlighet for at vi spiller vår beste fotball enn i forrige kamp mot Manchester United, mente Jürgen Klopp.

De to første møtene mellom tyskeren og Ole Gunnar Solskjær har endt med sjansefattige uavgjortkamper: 0–0 og 1–1. Etter den siste kampen uttrykte Klopp frustrasjon over at United «bare forsvarer seg».

VG-tips: Liverpool-handikapseier

* Det endte 1-1 da lagene møttes på Old Trafford i oktober, og slik er Manchester United det eneste PL-laget som har rappet poeng fra Liverpool siden mars i fjor.

* Det typiske med United under Ole Gunnars Solskjærs ledelse er at laget ofte evner å reise seg i de virkelig store kampene.

* Men: United brukte krefter i midtuke-cupkampen hjemme mot et slitent Wolves-lag (1-0-seier), mens Liverpool har hvilt seg til kveldens storkamp.

* Det er en fordel for vertene som fra før av har så mye energi at de tilsynelatende bare løper over motstanderne. Liverpool har spilt seks strake ligamatcher uten å slippe inn mål. Vårt spilleforslag er Liverpool-seier med 0-1-handikap til 2,00 i odds.

Spillestopp er kl. 17.25 på søndag og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.

Publisert: 18.01.20 kl. 10:36

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 21 20 1 0 50 – 14 36 61 2 Manchester City 22 15 2 5 62 – 25 37 47 3 Leicester City 22 14 3 5 47 – 21 26 45 4 Chelsea 22 12 3 7 39 – 29 10 39 5 Manchester United 22 9 7 6 36 – 25 11 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

