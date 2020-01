PREMIER LEAGUE-KLAR: Sander Berge poserer med sitt nye trøyenummer sammen med Sheffield United-sjef Chris Wilder. Foto: Simon Bellis / CSM via ZUMA Wire

Sheffield United-ekspert om Sander Berge: – Sånt skjer bare ikke her

SHEFFIELD (VG) Kjøpet av Sander Berge (21) omtales som den største overgangen på 40 år for Premier League-sjarmørene Sheffield United.

Laget var spådd en vanskelig sesong etter opprykket til Premier League i fjor sommer, men ypper seg nå i stedet mot de aller beste. De ligger på åttendeplass, tre poeng foran Arsenal, ett bak Manchester United og Tottenham.

Det var med andre ord lite å si på stemningen rundt klubben fra før. Men begeistringen nådde nye høyder da det torsdag ble klart at Sheffield United har signert Berge i det som er deres dyreste overgang noensinne.

En liten titt bakover i tid er med på å forklare hvorfor det er så stort. Det er nemlig bare tre år siden klubben spilte på tredje nivå i det engelske ligasystemet.

– For å si det sånn: Hadde du fortalt meg dette i fjor, hadde jeg bedt deg om å finne deg et mørkt rom og legge deg litt nedpå, oppsummerer den rutinerte The Athletic-reporteren Richard Sutcliffe, som har dekket Sheffield United i flere tiår.

DEKKER BERGES NYE KLUBB: Richard Sutcliffe møtte VG på Sheffield Uniteds treningsanlegg. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

– Han er en glamourspiller

Troppen består i stor grad av spillere som var med på opprykket fra Championship forrige sesong. Det finnes noen unntak: Oliver McBurnie, klubbens dyreste kjøp før Berge, kom fra Swansea i sommer. Lys Mousset kom fra Bournemouth for 10 millioner pund.

Men dette er ikke en klubb i samme galakse som de kjøpeglade Premier League-gigantene, noe det beskjedne og sjarmerende treningsanlegget utenfor byen vitner om.

– Dette er ikke en klubb som signerer en spiller som spilte i Champions League for noen uker siden. Sånt skjer bare ikke her. Vi snakker om en gutt som imponerte Liverpool, og som har blitt koblet til Arsenal. Dette endrer alt. Dette er ikke en glamourklubb, men han er en glamourspiller, sier Sutcliffe.

Sheffield United signerte argentineren Alejandro Sabella i 1978, da han var rykende fersk verdensmester, men det er Sutcliffe for ung til å huske.

– Jeg kan ikke huske at Sheffield United noensinne har gjort en så stor signering som har skapt så stor begeistring i og rundt klubben på de siste 40 årene, sier han.

– Hvis klubben signerer et kjent navn, er det som regel en spiller som er over toppen. Men denne spilleren er på vei mot en stjernekarriere. Han har alt, sier Sutcliffe, som har brukt uken på å fordype seg i videoklipp av Berge.

Tror på indreløper-rolle

Berge kommer inn i et lag som har midtbanen som en av sine store styrker. Så langt denne sesongen har Oliver Norwood briljert som midtbaneanker i 3–5–2-formasjonen til manager Chris Wilder, mens John Fleck og John Lundstram har vært indreløpere på hver sin side.

Sutcliffe tror Berge, som har spilt både anker og indreløper tidligere, kan komme til å ta Lundstrams plass på høyre side av Sheffield Uniteds midtbanetrio.

I en slik rolle vil Berge få stor frihet til å bruke sine offensive og fysiske kvaliteter til å skape trøbbel for motstandernes forsvar, samtidig som han vil være en viktig defensiv brikke gjennom sin løpskraft og styrke.

– Berge kommer til å føre til at de andre han konkurrerer mot, vil heve nivået sitt. Jeg tror det kan ta laget til nye høyder, sier Sutcliffe.

Nå gjenstår det å se om Berge er en del av kamptroppen allerede til lørdagens bortekamp mot Crystal Palace i Premier League.

