I TRØBBEL: Fra v: Joshua King i Bournemouth, Morten Thorsby i Sampdoria, Haitam Aleesami i Amiens og Ruben Gabrielsen i Toulouse. Foto: NTB SCANPIX

Mange nordmenn i nedrykkstrøbbel

Norske spillere må kjempe for å unngå nedrykk i en rekke utenlandske ligaer denne våren. Aller verst er det er i franske Ligue 1.

Nå nettopp

Der ligger klubbene til Ruben Gabrielsen og Haitam Aleesami på de to siste plassene.

Flere landslagsspillere er involvert i nedrykksstriden i sine klubber. Her er en liten oversikt:

Joshua King (28), Premier League: Bournemouth er nummer 16 av 20 lag. Det er to poeng til nedrykk. Mens Kings klubb har 26 poeng, ligger West Ham på 24. Ute med skade siden nyttår.

Alexander Tettey (33), Premier League: Hans Norwich ligger på sisteplass. Det er syv poeng opp til sikker plass, så faren for nedrykk er stor. Trønderen spiller stort sett alle kampene.

Ørjan Håskjold Nyland (29), Premier League: Aston Villa ligger såvidt over nedrykksstreken. Trøsten for Nyland er at han storspilte i ligacupen og kan komme til å spille finalen mot Manchester City.

Haitam Aleesami (28), Ligue 1: Hans Amiens ligger i øyeblikket på nedrykksplass. De er nummer 19 av 20. Det er ett poeng til kvalik og fire poeng opp til sikker plass. På benken i det siste.

Ruben Gabrielsen (27), Ligue 1: Desidert sisteplass for Toulouse, som er syv poeng bak Amiens på nest siste. Toulouse har tatt ett poeng på de fire kampene Gabrielsen har spilt.

Morten Thorsby (23) og Kristoffer Askildsen (19), Serie A: Sampdoria er nummer 16 av 20 lag, og det er bare fire poeng til nedrykk. Tre lag rykker ned. Ett poeng på de tre siste kampene.

Rune A. Jarstein (35) og Per Ciljan Skjelbred (32), Bundesliga: Hertha Berlin ligger riktignok på 13. plass, men det er atskillig kortere nedover enn til toppen av tabellen.

Julian Ryerson (22), Bundesliga: Hans Union Berlin er på 12. plass, men på samme poengsum som Hertha. Seks poeng ned til nedrykkskvalik.

Rafik Zekhnini (22), Eredivisie: Twente ligger som nummer 12, fire poeng unna nedrykkskvalifisering. Zekhnini er på banen i de fleste kampene, enten fra start eller som innbytter.

Dennis Johnsen (21), Eredivisie: Hans PEC Zwolle ligger bare ett poeng unna nedrykkskvalifisering. Nordmannen er en av lagets viktigste spillere.

Markus Fjørtoft (26), skotsk Premiership: Hamilton ligger nest sist. Fjørtoft har spilt flere kamper i det siste. Ute med skade i leggen nå.

Tobias Heintz (21), tyrkisk liga: Mossingens Kasimpasa ligger på nedrykksplass så langt. Spilte mye før jul, har ikke vært i troppen etter nyttår.

Abdisalam Ibrahim (28), kypriotisk liga: Pafos ligger an til å komme til nedrykkssluttspillet. Er langtidsskadet.

Publisert: 08.02.20 kl. 08:25

