AMPERT: Erling Braut Haaland og Werder Bremens Kevin Vogt etter at BVBs Giovanni Reyna ble lagt ned av Niklas Moisander. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

Dortmund-sjefen avslører: Haaland-forhandlinger på julaften

Borussia Dortmunds sportssjef Michael Zorc avslører nå detaljer om hvordan de klarte å sikre seg juvelen Erling Braut Haaland (19) foran nesen på andre storklubber.

I et intervju med Sport Bild avslører Zorc blant annet at han diskuterte overgangen med agent Mino Raiola, som har bistått Haaland-leiren, på selveste julaften.

– Også i julen jobbet vi med Haaland-overgangen. Jeg husker sågar at jeg snakket med hans rådgiver Mino Raiola på telefon klokken 16 på julaften.

Erling Braut Haaland har bare startet én kamp for Borussia Dortmund, men står med sensasjonelle åtte mål på fire kamper.

Zorc nevner spesielt én ting som han tror påvirket Haaland selv positivt: PR-avdelingen til BVB viste ham emosjonelle scener fra Südtribune:

– Jeg tror han likte det veldig. En slik atmosfære inspirerer han. Han eksploderer jo bokstavelig talt når han kommer ut på gressmatten.

Südtribune kalles også «den gule veggen», har kapasitet til nesten 25.000 mennesker og er den største ståtribunen i europeisk fotball. Borussia Dortmund har det høyeste tilskuersnittet i hele Europa – foran Manchester United, Barcelona, Bayern München og Real Madrid.

– Vi tilbød ham den beste totalpakken for hans videre utvikling, mener Zorc, som karakteriserer forhandlingene som noe av det vanskeligste i sin karriere.

Ifølge Zorc traff de bra med tidspunktet. Han sier at BVB følte at Haaland var klar for neste skritt og at de var klubben som kunne heve ham til et høyre nivå.

29. desember 2019, altså i romjulen, ble det kjent at Haaland hadde valgt Borussia Dortmund foran klubber som Manchester United og RB Leipzig.

Artikkelen om Haalands overgang er cover på ukens utgave av Sport Bild, som er et magasin som gis ut av storavisen Bild.

Borussia Dortmunds sportsdirektør sier at han blir «glad som en liten unge» når de klarer å hente en spiller på dette nivået. Han mener at Haaland var akkurat den spillertypen de manglet i troppen. Kampene så langt tyder på at han har rett i det.

Zorc roser Haalands tøffhet, avslutteregenskaper, gode teknikk og fart. Han sier at det fra dag én i forhandlingene var en god atmosfære mellom partene.

Det er ellers to store samtaleemner etter tirsdagens cuptap mot Werder Bremen:

* Hvorfor stilte ikke trener Lucien Favre med Erling Braut Haaland fra start? Bilds kommentator Michael Makus mener det var en stor feil.

* Situasjonen mellom Werder Bremens Niklas Moisander og BBVs Giovanni Reyna – som også opprørte Erling Braut Haaland sterkt. – Det skulle ha vært rødt kort og straffe, mener Mats Hummels, ifølge Sport Bild.

Publisert: 06.02.20 kl. 03:38

