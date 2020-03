I HVERT SITT LAND: Alexander Sørloth er «stuck» i Tyrkia, mens Martin Ødegaard lever lockdown-livet i Spania. Under normale omstendigheter skulle de norske stjernene vært samlet til EM-play off mot Serbia. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Kjærestesavn, bok-refs og TikTok: Slik er landslagets «skjebneuke»

Landslagsgutta skulle denne torsdagen spilt karrierens viktigste kamp foran et fullsatt Ullevaal stadion. I stedet er de spredd for alle vinder.

Brennhete Alexander Sørloth (24), som er toppscorer i den tyrkiske ligaen med 19 mål, er den siste av landslagsspillerne til å bli påvirket av coronapandemien.

Så sent som torsdag kom beskjeden om at fotballen i Tyrkia ble satt på vent. Tirsdag denne uken ble Sørloth og resten av Trabzonspor-leiren alle testet for corona – samtlige tester var negative.

– Jeg er alene og har rigget meg til så jeg har litt treningsrom nede i kjelleren her. Jeg trener hver dag, går på butikken en gang iblant, og så er det rett hjem. Det går i Netflix, litt FIFA-spilling og diverse Playstation-spill. Ikke de mest innholdsrike dagene, sier trønderen til VG.

HJEMMEKONTOR: Her holder Alexander Sørloth det gående under coronapausen. Foto: Privat

Kjæresten Lena Selnes studerer i Trondheim. Hun pleier å tilbringe mye tid med ham i Tyrkia, men nå er det umulig å møtes.

– Hvis jeg skulle dratt hjem, måtte jeg først hatt 14 dagers karantene i Norge, og så har Tyrkia stengt grensene fra Norge, så det hadde blitt fryktelig vanskelig for henne også. Jeg er litt «stuck» nå. Det går greit, siden jeg har bodd alene i utlandet siden januar 2016, så jeg er godt trent, men det er kjedelig å være helt alene, sier Sørloth og tillegger:

– Jeg er forberedt på at dette kan ta veldig lang tid.

les også Sørloths lagkamerat klubbløs etter corona-kritikk: – Spillerne var redde

Landslagskeeper Rune Jarstein (35) trenger ikke å bekymre seg for å være alene. På hjemmebane er det nemlig full fart.

– Her lager og maler jentene et slott. Ellers så blir det to økter om dagen på meg. Og litt lek og moro, skriver Hertha Berlin-profilen i en tekstmelding og supplerer med et blunkefjes.

LEK OG MORO: Slik ser det ut hjemme hos Rune Jarstein. Foto: Privat

Landslagskaptein Stefan Johansen (29) har reist fra London til Bodø, der han nå er i karantene med kona Pernille og datteren Sophia (3).

– Jeg har en liten datter som må aktiviseres fra morgen til kveld. Det er ikke bare-bare. Det blir mye puslespill, tegning og baking, sier Fulham-spilleren.

Han har i likhet med resten av spillerne fått tilsendt et treningsprogram av klubben.

– Jeg har laget en liten gym på gjesterommet her. Det går ganske bra. Vi har ingenting å klage på. Det er folk som har det langt verre enn oss i disse dager, og vi er takknemlige for at vi er friske, sier Johansen.

JOHANSENS BAKERI: Stefan Johansen lager vafler med datteren Sophia i Bodø. Foto: Privat

Ødegaard får bok-refs

Sander Berge (22) har akkurat flyttet inn i en splitter ny leilighet i et av Sheffields mest fasjonable strøk. Etter en intens start på 2020 med rekordovergang, mange nye inntrykk og enorm fysisk intensitet, synes han coronapausen kommer beleilig.

– Jeg synes egentlig det er deilig å kunne fokusere på meg selv og komme meg til rette i leilighet. Jeg prøver å skape et skikkelig hjem, sier Berge, som for tiden venter på å få levert en sofa.

Sheffield United, som spilte internkamp bak lukkede dører så sent som torsdag, har gitt spillerne det Berge beskriver som et «heftig» treningsprogram. Når han får muligheten, går 22-åringen tur i vakre Peak District. Han begynner også så smått å sette seg inn i det han kaller «voksengreier».

– Jeg følger litt med på aksjer og økonomiske ting. Det er jo litt fordelaktig for oss som ikke får lønn i norske kroner. Og så må man vel lære seg å golfe og kunne litt bil, er det ikke sånn det er? Det er de temaene som går igjen i garderoben, sier Berge.







SPILLE-SANDER: Call of Duty på Playstation og Formel 1-serien «Drive to Survive» på Netflix står på agendaen til Sander Berge.

Litteratur er derimot ikke det første man forbinder med en fotballgarderobe, men denne uken publiserte Martin Ødegaard (21) et bilde av seg selv som leste Henri Charrières selvbiografi Papillon på terrassen i San Sebastián.

Berge, som også har kommentert under bildet at det «ble bok når PS4 gikk for varm ja», sliter med å la seg overbevise av lagkameratens spanske lockdown-aktivitet.

– Der er det nok fem sider, og dét er dét! Martin er flink på treningsfronten, god til å lage mat og fin på Playstation, men bok ... Jeg kjøper den ikke. Men det ser jo veldig intellektuelt ut. Han kler det jo, sier Berge til VG.

Sørloth kaller det «spill for galleriet».

– Jeg så Martin la det ut og lo med en gang. Jeg har den dag i dag fortsatt ikke sett ham lese en bok på samling, så dette må vær et sosiale medier-stunt. Han skal få fortjent kritikk for det, sier landslagskaptein Johansen.

– Skal vare i flere år før jeg melder meg på TikTok

I Russland har den spesielle tilværelsen fått Mathias Normann (23) til å tenke nytt.

– Man må finne på litt av hvert nå når man er så mye hjemme. Jeg har begynt med litt TikTok og litt sånn artige videogreier. Lillesøsteren min har mast på meg lenge for at jeg skal begynne med det, sier Normann til VG.

– Men vi trener jo heldigvis hver dag her i Rostov, så noe av dagen er normal, tilføyer spilleren som har tatt russisk fotball med storm det siste året.

Her kan du se midtbanespillerens første videoer på det populære sosiale nettverket:

– Denne karantenen skal vare i flere år før jeg melder meg på TikTok. Jeg vet ikke hvor ensom Normann er i Russland, men at jeg skal begynne med det, er helt usannsynlig, ler Kristoffer Ajer (21) mens han sitter med en bok i fanget i et lysthus hjemme hos familien i Kristiansand.

Celtic-stopperen reiste hjem til Norge sammen med kjæresten Marte Köpp. Paret er nå i karantene sammen. Ajer sier han nylig fikk tilsendt en statistikk om at han er den spilleren i Europa som har spilt nest flest minutter denne sesongen.

– Bena trengte en pause nå, sier Ajer, som likevel ikke ligger på latsiden:

– Jeg har fått tilsendt et treningsprogram og kjører to eller tre økter om dagen. Ellers leser jeg litt. Jeg er utrolig god til å lese 30–40 sider av en bok før jeg legger den fra meg, men kanskje jeg får fullført nå. Det er deilig å treffe familien som man ser svært sjeldent, komme hjem og puste litt.

BOKORM: Kristoffer Ajer nyter tilværelsen i karantene hjemme i Kristiansand. Foto: Privat

Tarik: – Hyttekranglingen er jo helt absurd

Tarik Elyounoussi (32), som akkurat rakk å debutere for japanske Shonan Bellmare før ligaen ble satt på vent, er en av få landslagsspillere som trener som vanlig og spiller treningskamper med klubblaget sitt.

– Det er jo kjedelig ikke å komme i gang med serien, men jeg har det nok ikke så verst, sier Elyounoussi til VG.

Han synes det er verre å følge med på situasjonen i hjemlandet.

– Det er trist å følge med på det som skjer i Norge, spesielt at folk ikke tar det så seriøst. Hyttekranglingen er jo helt absurd, sier 32-åringen, som sier han ikke har merket stort til virusets påvirkning annet enn hyppigere håndvask og at man unngår store folkemengder.

Han påpeker også at han synes det er helt riktig at både Serbia-kampen og fotball-EM er utsatt.

I JAPAN: Tarik Elyounoussi beskytter seg med maske når han går utendørs. Foto: PRIVAT

København-baserte Sten Grytebust (30) holder seg hjemme med kona, deres to barn på to og fire år samt en hund.

– Så jeg har heldigvis litt å fylle dagene med, sier den sunnmørske keeperen, som prøver å få til en treningsøkt hver morgen og kveld i tillegg til filmer, TV-serier og basketspill på Playstation.

I denne videoen gir han et innblikk i sin danske corona-hverdag:

Rosenborg-back Birger Meling (25) har de siste årene kombinert fotballivet med siviløkonomstudier. Det får han nå mer tid til ved siden av egentrening og «litt mer matlaging enn jeg er vant til».

– Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Men nå er det ingen unnskyldninger, og det er litt tungt, sier rogalendingen om studiene.

Hans faste romkamerat på landslaget, Sigurd Rosted (25), tilbringer dagene i Danmark der han spiller for Brøndby IF.

– Det går i å trene hver dag. Løp og styrke. Og så er det å holde seg inne resten av dagen. Det går mye i strømmingstjenester. Og så håper man at dette snart er over så man kan starte sin hverdag igjen. For den savner man nå, sier Kjelsås-gutten.

Publisert: 26.03.20 kl. 05:58

