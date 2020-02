REPRESENTERER HAALAND: Mino Raiola (t.h.) har stjerner som Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic … og Erling Braut Haaland på klientlisten. Foto: AFP / Reuters

Superagenten til VG: Haaland er «ZENSASJONELL»

DORTMUND (VG) Den omstridte fotballagenten Mino Raiola (52) mener klienten Erling Braut Haaland (19) fortsatt har mye å gå på.

Oppdatert nå nettopp

På like kortfattet vis som Haaland svarte Raiola på VGs henvendelse onsdag ettermiddag, dagen etter at hans norske klient hadde banket inn to scoringer mot PSG i Champions League.

– ZENSASJONELL, skriver Raiola i en tekstmelding til VG for å beskrive Haalands prestasjon mot pariserne – en referanse til 19-åringens yogafeiring.

Han følger opp med en ny melding, også denne i store bokstaver:

– MEN HAN KAN GJØRE DET ENDA BEDRE.

– Jeg liker mentaliteten hans godt, og personligheten hans enda bedre, fortsetter Raiola.

– Kan han bli verdens beste spiss?

– Ja, svarer agenten som selvsagt har all interesse av å hausse opp spilleren sin, men som føyer seg inn i rekken av de som spår en stor fremtid for jærbuen.

Raiolas fokus på forbedring rimer med Haalands uttalelser etter å ha mottatt prisen for banens beste spiller av UEFA.

– Jeg er fornøyd med prisen, men føler at jeg fortsatt kan gjøre det mye bedre. Jeg må spille bedre på dette nivået, og jobbe hardt for å forbedre meg, sier han.

Haaland: – Den beste i verden

Team Haaland har jobbet tett med Raiola siden overgangen fra Molde til RB Salzburg. Den beryktede stjerneagenten representerte den norske 19-åringen da han ble solgt fra den østerrikske klubben til Borussia Dortmund i slutten av desember.

– Han er den beste i verden på det han gjør. Enkelt og greit. Han har hjulpet meg mye, og han er en god mann å ha rundt seg, sa Haaland nylig om Raiola i et intervju med Viasport.

Denne uken har Raiola preget overskriftene i engelske medier takket være langt mindre hyggelige uttalelser om en annen nordmann, Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, som han gikk til angrep mot på sosiale medier mandag kveld.

– Paul er ikke min og definitivt ikke Solskjærs eiendom. Paul tilhører Paul Pogba. Man kan ikke eie et menneske i Storbritannia eller noe annet sted, sånn har det vært lenge. Jeg håper at Solskjær ikke ønsker å antyde at Paul er hans fange, skrev Raiola i en uttalelse på Twitter og Instagram.

– Jeg trenger ikke kommentere Mino og det han sier gjennom mediene. Jeg kunne snakket med ham selv, men jeg kommer trolig ikke til å gjøre det, svarte Solskjær etter 2–0-seieren over Chelsea i Premier League.

Var pizzabaker

Raiola er ansett som en av fotballverdenens mektigste agenter. Blant stjernene han har på klientlisten, finner man Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Mario Balotelli.

Den språkmektige, munnrappe og joggedress-kledde agenten er en italienskfødt nederlender som pleide å være pizzabaker før han tok fotballens forhandlingsrom med storm. VG har skrevet flere artikler om agentvirksomheten i fotballverdenen, deriblant Raiola, gjennom Football Leaks.

Han antas å ha tjent rundt 225 millioner kroner på Pogbas overgang fra Juventus til Manchester United i 2016.

52-åringen er kjent for å ha stort tillit hos klientene sine, men er ikke like populær blant managere og klubbledere, inkludert Sir Alex Ferguson, som skrev dette om ham i sin selvbiografi:

– Allerede fra første øyeblikk stolte jeg ikke på ham. Det er en eller to agenter jeg ganske enkelt ikke liker. Mino Raiola er en av dem.

Publisert: 19.02.20 kl. 15:06 Oppdatert: 19.02.20 kl. 15:26

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser