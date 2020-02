NORSK DOMINANS: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) tok en ny personlig triumf over Frank Lampard på Stamford Bridge. Foto: John Peters / Manchester United / Getty Images

Chelseas Solskjær-mareritt fortsetter etter uvurderlig United-seier

LONDON (VG) (Chelsea – Manchester United 0–2) Frank Lampard (41) klarer fortsatt ikke å knekke koden mot Ole Gunnar Solskjær (46), som flere ganger ble hjulpet av VAR på Stamford Bridge.

Manchester United hadde kun vunnet én av de siste 17 bortekampene mot Chelsea i Premier League, men under Solskjærs ledelse virker alt å gå veien for «de røde djevlene» når de møter de blå fra hovedstaden.

For første gang siden 1987/88-sesongen har United vunnet begge oppgjørene mot Chelsea i løpet av en ligasesong, etter det som var en ny personlig triumf for Solskjær mot Lampard, som har en lik bakgrunn i form av statusen som klubbhelt og relativt liten erfaring som manager på toppnivå.

Solskjær-suksessen mot Chelsea Ole Gunnar Solskjær er ubeseiret mot Chelsea som Manchester United-manager etter disse fem kampene: 2-0-seier borte i FA-cupen (18. februar 2019) 1–1 hjemme i ligaen (28. april 2019) 4-0-seier hjemme i ligaen (11. august 2019) 2-1-seier borte i ligacupen (30. oktober 2019) 2-0-seier borte i ligaen (17. februar 2020)

Solskjær har vunnet tre kamper av tre mulige mot Lampards Chelsea denne sesongen, og står i sin tid som United-manager med råsterke fire seirer og én uavgjort på fem kamper mot dem.

Mandagens seier var spesielt viktig da den for alvor meldte United på i kampen om Champions League igjen. Takket være hodestøt av Anthony Martial og Harry Maguire ligger Solskjærs menn nå tre poeng bak fjerdeplass Chelsea, som kan fortvile etter å ha fått to scoringer annullert av VAR.

Ba om rødt kort

Chelsea fikk seg en tidlig smell på Stamford Bridge da rivjernet N’Golo Kanté måtte kaste inn håndkleet på grunn av en muskelskade. På benken måtte Mason Mount kaste seg rundt, skifte og løpe innpå så fort han kunne.

United kunne også mistet en nøkkelspiller i første omgang da midtstopper Harry Maguire så ut til å strekke ut benet og sette knottene i skrittet til Michy Batshuayi etter en duell ved sidelinjen.

VAR sjekket situasjonen som en mulig utvisning, men konkluderte med at det ikke hadde skjedd noen voldelig handling. Det var flere uenige i, inkludert Chelseas tidligere midtbanespiller Cesc Fàbregas, som enkelt og greit skrev «rødt» på Twitter.

– Maguire er en veldig heldig gutt, lød dommen fra Jamie Carragher i Sky Sports’ studio, mens Roy Keane mener Maguire burde blitt utvist, men hjelpes av sin sympatiske personlighet.

PÅ KANTEN: Harry Maguire levde farlig da han satte knottene i skrittet på Michy Batshuayi (t.h.). Her er de etter en annen duell i kampen. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Dobbel VAR-hjelp

Den første omgangen var en begredelig affære frem til det gjensto ett minutt, da Manchester United tok vare på sin første mulighet i kampen på best tenkelig vis.

Aaron Wan-Bissaka – ofte kritisert for lav treffsikkerhet på innlegg – driblet seg til rom på høyrekanten og slo et utmerket innlegg som Anthony Martial, etter en totalt anonym omgang, headet videre i lengste hjørne på imponerende vis.

Kampens første avslutning på mål ble også kampens første scoring.

Uniteds ledelse virket mindre og mindre logisk etter hvert som den andre omgangen utfoldet seg. Chelsea misbrukte den eneste store sjansen etter den andre, og da de trodde at de hadde fått hull på byllen, satte VAR en effektiv stopper for feiringen.

Kurt Zouma hadde banket ballen i mål med høyrefoten etter en corner, men reprisenen viste en dytt av César Azpilicueta i forkant av målet, så det ble annullert.

«Fuck VAR», sang hjemmefansen og fulgte opp med at «dette er ikke fotball lenger».

De ble ikke blidere av at Maguire, som de hadde bedt om å få utvist i første omgang, var mannen som stanget inn 2–0-målet for Manchester United i det 66. minutt. Scoringen kom etter en perfekt corner av januarkjøpet Bruno Fernandes, og utløste jubelrus hos den norske manageren ved sidelinjen.

Chelsea trodde for andre gang i kampen at de hadde scoret da Olivier Giroud nikket en ball i nettet og blåste nytt liv i kampen i det siste kvarteret, og lagene rakk å gjøre seg klare til avspark før VAR konkluderte med at franskmannens tå var i offside. Igjen ble en Chelsea-scoring annullert.

TRODDE HAN SCORET: Olivier Giroud feirer det han tror er en redusering, men målet ble etter hvert annullert av VAR. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Like før slutt ble Odion Ighalo, den nigerianske lånesoldaten med fortid i Lyn, byttet inn til sin debut for Manchester United.

Han rakk å bomme på en kjempesjanse, men bidro med friske ben til at United holdt ut de fem tilleggsminuttene og innkasserte en uvurderlig seier i kampen om Champions League-plass neste sesong.

