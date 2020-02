STØTTE: Klopp forsvarer Solskjær. Her gir han nordmannen en klem etter seriekampen mellom Manchester United og Liverpool Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Klopp forsvarer Manchester United i Haaland-sagaen

Liverpool-trener Jürgen Klopp tar Manchester United i forsvar og mener det var umulig for klubben å signere Erling Braut Haaland.

Før jul var Haaland en av de heteste spillerne på overgangsmarkedet, og flere av verdens største klubben var interessert i å hente nordmannen. Til slutt endte han opp i Borussia Dortmund, til tross for at Manchester United og Ole Gunnar Solskjær gjorde sitt for å overtale Haaland til å komme til England.

– Ingen andre hadde en mulighet. Jeg er ganske sikker på det, uansett hva de sier, mener Liverpool-treneren ifølge lokalavisen Liverpool Echo.

Haaland har blitt en kjempehit i Dortmund, mens Ole Gunnar Solskjær endte opp med å signere Odion Ighalo, for å ha flere alternativer på spissplass.

Manchester United har fått kritikk for å la Haaland ende opp i Tyskland, men Klopp mener kritikken er urettferdig.

– Alle skylder på Manchester United for å ikke hente ham, men vi (Liverpool) hadde ikke klart å hente kan. Vi kunne ikke gjort det. Så enkelt er det, sier Klopp.

Se hva Solskjær hadde å si om Haaland etter at han scoret to mot PSG:

Klopp forklarer at Dortmund var det eneste stedet som passet til hva Haaland ønsket.

– Han ønsket en toppklubb, så fort som mulig, med en åpen plass.. Borussia Dortmund, forteller Klopp om Haaland. Liverpool-sjefen var Dortmund-trener fra 2008 til 2015.

I etterkant av overgangen har flere omtalt hvordan Borussia Dortmund skal ha gått frem for å sikre seg Haalands signatur

– Det er timing. Dere vet hvor mye jeg elsker og respekterer folkene i Dortmund, men det er ikke sånn at de kom med en perfekt henvendelse, og gjorde ditt eller datt. Det var mer at de var der, hadde plass, spissplassen. «Du er 19, vil spille Champions League, i toppen av Bundesliga, så gå for det», beskriver Klopp.

Nesten samtidig som Dortmund signerte Haaland fra Red Bull Salzburg, sikret Liverpool seg et annet talent fra samme klubb, Takumi Minamino.

Men der Haaland har fått en drømmestart i Dortmund, med 12 mål på åtte kamper, har Minamino kun fått fire kamper for Liverpool.

– Forskjellen kunne ikke vært større. Haaland gjorde et perfekt valg med Dortmund, og Minamino gjorde et perfekt valg. Men han er i en helt annen situasjon. Det er helt normalt. Vi har ingen problemer, det er ingen steder for han å starte nå, men vi trenger noen ganger variasjon, sier Klopp om Minamino, som ikke fikk plass i troppen til Liverpool mot Norwich.

Publisert: 23.02.20 kl. 10:21

